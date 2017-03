Die meisten Deutschen leben nicht in Millionenstädten, sondern in kleinen und mittelgroßen Städten wie Unna, Wismar, Bretten. Dort nehmen sie die Informationen auf, die ihre Sicht auf die Dinge beeinflussen, dort diskutieren sie mit Freunden oder Kollegen. Die vielen kleinen Orte machen Deutschland zu dem, was es ist.

Einige Autoren dieses Blogs Philip Faigle und Christian Bangel leiten das neue Ressort #D17 bei ZEIT ONLINE.

„Wir haben gelernt, dass Journalisten das Gefühl für die Hälfte eines ganzen Landes verlieren können“, schrieb Chefredakteur Jochen Wegner, als wir vor einigen Wochen unser neues Sonder-Ressort #D17 gegründet haben, das vor der Wahl „Deutschland Deutschland erklären“ will. Das Land ist nicht so gespalten zwischen den Metropolen und der Peripherie wie etwa die USA, Frankreich oder Großbritannien. Und doch haben wir uns gefragt: Haben wir etwas übersehen? Wissen wir genug darüber, was in den Regionen geschieht? Viele Projekte von #D17 suchen nach einer Antwort darauf, etwa die Serie Heimatreporter, in deren Rahmen ZEIT- und ZEIT-ONLINE-Redakteure in ihre Heimat fahren und von dort berichten.

Eine weitere Antwort ist unser #D17-Projekt „Überland“, das heute beginnt: Wir haben sieben erfahrene Lokalreporter gebeten, viele von ihnen preisgekrönt, um für ZEIT ONLINE in diesem Jahr aus ihrer Region zu berichten. Sie sollen regelmäßig darüber schreiben, was die Menschen in ihrer Umgebung bewegt, egal, ob diese Themen schon deutschlandweit diskutiert werden. Und bitte so erzählt, dass sie auch die Menschen in anderen Regionen und in Berlin, Köln oder München interessieren, weil die Geschichten erstaunlich sind, oder, weil sie für etwas Größeres stehen. Wie ändert ein geplanter Nationalpark in Bayern den Alltag der Menschen? Was bedeutet es, wenn in einem Ort eine Sparkassenfiliale schließt? Was geschieht, wenn die Politik versucht, das Teilstück eines Flusses zu privatisieren?

Überland startet heute ganz leise: Mit dem Porträt eines Mannes, der in einem Dorf in Sachsen nach der Liebe sucht. Er steht für viele Männer in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands, die damit umgehen müssen, dass junge Frauen weg in die Großstädte ziehen. Aufgeschrieben hat die Geschichte Doreen Reinhard, die für uns in den kommenden Monaten aus Sachsen berichten wird.

Die weiteren Reporter von „Überland“ sind: Sophie Rohrmeier, die zuvor Korrespondentin für die Deutsche Presse-Agentur in Franken war und nun für ZEIT ONLINE aus Bayern schreibt. Gabriel Kords, der als Reporter für den Nordkurier und die ZEIT im Osten in Mecklenburg-Vorpommern arbeitet und in den nächsten Monaten ein Teil von „Überland“ wird. Benjamin Piel, der als Chefredakteur die Elbe-Jeetzel-Zeitung in Lüchow-Dannenberg leitet und kürzlich den Theodor-Wolff-Preis gewann. Daniel Gräber, der viele Jahre als Reporter der Badischen Zeitung den Süden Deutschlands bereist hat und Träger des Axel-Springer-Preises ist. Christian Parth, der lange Zeit in der Lokalredaktion des Kölner Stadt-Anzeigers gearbeitet hat und für uns fortan aus Nordrhein-Westfalen berichten wird. Und Martin Debes, der seit Jahren als Chefreporter der "Thüringer Allgemeinen" in Erfurt die Landespolitik verfolgt. Ein- bis zweimal im Monat meldet sich ab sofort jeder der sieben Überland-Reporter aus seiner Region.

Natürlich werden wir so nie alle wichtigen Geschichten erzählen können. Vieles spricht dafür, dennoch anzufangen: Die ersten Anzeichen vieler politischer Strömungen finden sich abseits der großen Städte, zunächst unbemerkt von überregionalen Medien. Als man in Berlin noch Sparpolitiker für ihren Mut lobte, da wussten viele auf dem Land schon, welche Konsequenzen der Abbau von Polizeistellen haben wird. Dass die offenen EU-Grenzen nicht nur etwas zum Feiern waren, sondern auch Diebesbanden die Arbeit erleichterten, das sah man dort früher als in Berlin. Und die Truppenstationierung der Nato in den baltischen Staaten nimmt man vielleicht in Hamburg anders wahr als in Bremerhaven oder Frankfurt (Oder), wo man lange Güterzüge mit US-Panzern Richtung Osten fahren sieht.

Wir wollen sicher sein, dass wir diese Geschichten nicht verpassen – und uns irgendwann wundern, warum wir das Gefühl für einen Teil des Landes verloren haben.

Hier geht es zur ersten Überland-Geschichte.