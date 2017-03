Warum wir Sie ab sofort fragen, wie es Ihnen heute geht

Neuerdings finden Sie eine einfache Frage auf unserer Homepage:

Einige Autoren dieses Blogs Philip Faigle und Christian Bangel leiten das neue Ressort #D17 bei ZEIT ONLINE.

"Wie geht es Ihnen heute?"

Die Antwortmöglichkeiten sind ebenso einfach: Gut oder schlecht. Wenn Sie antworten, können Sie noch mit einem beliebigen Adjektiv ihren Gemütszustand präzisieren: tatkräftig, entspannt, müde, hungrig ...

Seit wir die kleine Box Ende letzter Woche auf die Homepage gestellt haben, haben mehr als 80.000 Leser mitgemacht, mehr als 21.000 haben uns ein Wort geschickt. Wir sind ein bisschen überwältigt, nicht zuletzt von der Erfindungsgabe unserer Leser, die sich schon mal marzipanös fühlen, kapitalismusgebeutelt oder freischwebend.

Hier können Sie uns Ihre Stimmung mitteilen und alle Ergebnisse der vergangenen Tage ansehen.

Warum machen wir das? Die Idee entstand während der Konzeption unseres Sonderressorts #D17, das den Deutschen Deutschland noch einmal neu erklären will. Unser Stimmungsmessgerät ist natürlich nicht repräsentativ. Immerhin aber hilft es uns, die Gemütslagen unserer Leser über einen langen Zeitraum besser zu verstehen.

Schon kurz nach Start haben wir erste Einsichten: Über den Tag verteilt sagen rund 70 Prozent der Teilnehmer, es gehe ihnen "gut" – der Wert ist bisher erstaunlich stabil. Nachts scheint die Stimmung deutlich zu sinken, und am Montagmorgen dieser Woche (nach der Sommerzeitumstellung) ging die Stimmung in den Keller und lag bei 50:50 für gut:schlecht.

Jenen, denen es schlecht geht, kommen besonders oft Vokabeln in den Sinn, die Überforderung andeuten: ausgepowert, müde, energielos. Krank ist eines der meistgenannten Wörter, allerdings nur an Werktagen. Der beliebteste Begriff aller Teilnehmer lautet bisher: zufrieden. Vielleicht sehen wir hier doch ein klein wenig von der deutschen Grundverfassung.

Wie genau sammeln wir die Adjektive? Wir haben uns dafür entschieden, eine Liste aller Adjektive deutscher Sprache, die Fachleute zusammengetragen haben, als Grundwortschatz zu verwenden. Doch Sie können auch neue Wörter zu erfinden. Jene Wörter, die bereits in der Liste sind, laufen automatisch in das Zählverfahren ein. Alle anderen Wörter werden sehr regelmäßig von uns daraufhin geprüft, ob sie unseren Standards entsprechen – und anschließend der Liste hinzugefügt. So entsteht eine täglich wachsende Liste an Begriffen, mit denen unsere Leser ihre aktuelle Gefühlslage ausdrücken können.

Wie lange wollen wir die Stimmung unserer Leser einfangen? Das wissen wir noch nicht. Genauso wenig wie wir wissen, wie groß die Wortsammlung der Stimmungen noch werden wird, wie stark die Stimmung der Leser auf politische Krisen und Großlagen reagiert, und ob sich die 70 Prozent Zufriedenen irgendwann aus der Ruhe bringen lassen werden.

"Wie geht es Ihnen heute" ist ein Experiment, dessen Ausgang ungewiss ist, und das Sie jederzeit beeinflussen können.