Welcher Beruf passt zu mir?

Bei ZEIT Campus ONLINE berichten wir täglich über Themen, die junge Menschen in der Lebensphase zwischen Abitur und Jobeinstieg beschäftigen. Und mit dem Online-Angebot zur Studienorientierung helfen wir jährlich rund 250.000 von ihnen bei der Studienwahl. Aber was kommt nach dem Studium? Diese Frage stellen sich viele Studierende, Absolventen und Young Professionals.

Hier knüpfen wir an und starten BOA, das Online-Berufsorientierungsportal auf ZEIT CAMPUS ONLINE. BOA richtet sich an all jene, die einen Beruf suchen, der wirklich zu ihnen passt. Denn es sind die individuellen Fähigkeiten und die Persönlichkeit, die darüber entscheiden, ob der Job eine Beziehung ist, in der beide Partner glücklich sind.

Diesen Persönlichkeitsmerkmalen geht der BOA-Berufstest auf den Grund. Durch das Beantworten von 72 Fragen erfahren die Nutzerinnen und Nutzer mehr über die eigene Berufspersönlichkeit, aufgeschlüsselt in die Dimensionen Motivation, soziale Interaktion und Arbeitsstil. Das Ergebnis soll ihnen dabei helfen, eigene Stärken zu erkennen, mit denen sie sich später auf reale Stellenanzeigen bewerben können.

Den BOA Test haben wir in Zusammenarbeit mit Cyquest entwickelt, einem Beratungsunternehmen, dass auf Eignungsdiagnostik spezialisiert ist und sowohl die Bewerberseite, als auch die Sicht von Unternehmen und Recruitern kennt. Cyquest war als unser Partner bereits an der Entwicklung des Studium-Interessentests beteiligt.

Damit Unternehmen und Bewerber zusammenfinden, entwickelten wir zudem mit dem Software-Unternehmen Talents Connect einen Matching-Algorithmus. Dieser Algorithmus vergleicht die Bewerbungspersönlichkeiten eines BOA-Nutzers mit den Anforderungen von Stellenausschreibungen. Daraus ergibt sich ein Matchingscore, der anzeigt, wie viel sich Unternehmen und Nutzerinnen und Nutzer von einer gemeinsamen Zukunft versprechen können.

So kann BOA allen Berufseinsteigern Möglichkeiten und Branchen aufzeigen, die sie sonst vielleicht außer Acht gelassen hätten. Auf Wunsch können Nutzerinnen und Nutzer ihr Profil auch für Recruiter freigeben und sich von Unternehmen direkt kontaktieren lassen.

Weil BOA etwas völlig Neues ist, interessiert uns die Meinung unserer Nutzerinnen und Nutzer sehr. Das gilt nicht nur für Absolventen, sondern für alle Interessierte, die gern mehr über ihre Stärken erfahren möchten. Zum Berufstest geht es hier entlang. Feedback nehmen wir gern unter boa@zeit.de entgegen.