Es ist ja so: Für den Schweizer sind in Österreich die Berge niedriger, die Rechten rechter, und regiert wird das Land von Amateuren. Für den Österreicher ist die Schweiz ein überteuertes Straßenräuber-Nest in der Mitte Europas, das nur auf seinen Vorteil schaut.

Seit fünf Jahren tauschen sich zwei von uns, Matthias Daum, Büroleiter der ZEIT in der Schweiz, und Florian Gasser, Redakteur im Österreich-Büro der ZEIT, regelmäßig über Politik und Gesellschaft ihrer beiden Länder aus. Über die Jahre merkten wir, wie fremd das jeweils andere Land doch ist. Man ist Nachbar und hat doch kaum Ahnung voneinander. Das wollen wir ändern.

Der dritte von uns, Lenz Jacobsen, Politikredakteur bei ZEIT ONLINE in Berlin, ist jedes Mal erstaunt, wie viel von dem, was in Deutschland politisch neu und brisant scheint, in den kleinen Nachbarländern längst normal ist. Österreich und die Schweiz sind ein Labor für Europa, im Guten wie im Schlechten – und damit auch für ein deutsches Publikum interessant.



Deshalb sprechen wir drei ab sofort einmal die Woche im Podcast Servus. Grüezi. Hallo. darüber, was in Deutschland, Österreich und der Schweiz los ist. Was uns an den anderen Ländern absurd erscheint und was vorbildlich. Und was wir voneinander lernen können.

Zum Beispiel darüber, warum die direkte Demokratie in Bern heilig ist und in Wien und Berlin als Propagandainstrument der Rechtspopulisten verteufelt wird, weshalb Österreich eine Boulevarddemokratie ist oder wieso der öffentliche Rundfunk in allen drei Ländern unter politischem Druck steht.

Hergestellt wird Servus. Grüezi. Hallo., wie alle unsere Podcasts, von der Produzentin Maria Lorenz.

