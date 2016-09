Jetzt nicht vom Weg abkommen

Geht es nach vielen Fans und Journalisten, steckt der HSV schon nach zwei Spieltagen wieder in der Krise. Den Pessimisten das Feld zu überlassen wäre aber fatal.

Über diesen Autor Kilian Trotier ist Redakteur im Hamburg-Ressort der ZEIT.

War doch mal Euphorie in der Stadt, oder? War. Ist schon wieder vorbei. Nach zwei Spieltagen in der Fußballbundesliga hat der HSV nur einen Punkt und steht auf Rang 15. Am Wochenende kommt Aufsteiger Leipzig. Auch nicht gerade einfach.

Die Fans sind frustriert. Die Journalisten fragen schon, ob sich Sportchef Dietmar Beiersdorfer verzockt habe, weil er keinen defensiven Mittelfeldspieler verpflichtet hat, und wettern, dass die Schonfrist nun endgültig vorbei sei. Zu allem Überfluss zählt auch noch Mäzen Klaus-Michael Kühne den Trainer an: »Abwarten, ob Labbadia das Team in Form bringen kann«, sagte er der Ostsee-Zeitung.

Alles wieder furchtbar im HSV-Land, könnte man meinen. Stimmt aber nicht. Furchtbar ist vielmehr, dass fast alle rund um den Verein nach einem unglücklichen Saisonstart zu vergessen scheinen, dass eine Bundesligamannschaft nur langfristig aufgebaut werden kann. Selbst wenn das bedeutet, dass kurzfristig noch ein paar weitere langweilige bis elende Monate überstanden werden müssen.

Der HSV hat im Sommer viel Geld für neue Spieler ausgegeben. Heißt das, dass die Mannschaft in der laufenden Saison bedeutend besser wird? Nein! Denn die Spieler, die verpflichtet wurden, sind allesamt Talente, die perspektivisch aufgebaut werden sollen. Das ist das Konzept von Dietmar Beiersdorfer. Und es ist der einzig richtige Weg.

Natürlich nervt es, dass es immer noch nicht richtig aufwärts geht. Natürlich darf sich jeder Fan fragen: Wie lange soll man sich das noch antun mit diesem Club? Aber die Erkenntnis ist wichtig: Dieser Verein wird sicherlich nicht dadurch besser, dass sinnvolle Ziele nach zwei schlechten Saisonspielen gleich wieder von allen Seiten infrage gestellt werden.