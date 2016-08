Eine große Frage bleibt – Das Medienlog vom Mittwoch, 31. August 2016

Nach knapp einem Monat Sommerpause wird heute der NSU-Prozess fortgesetzt. Mittlerweile ist das Verfahren an einem Punkt angelangt, an dem weite Teile des Urteils bereits feststehen dürften. Tatsächlich mache der Prozess derzeit „kaum Fortschritte“, kommentiert Harald Biskup vom Kölner Stadtanzeiger. Es stehen hunderte Fragen an die Hauptangeklagte Beate Zschäpe im Raum, die Vertreter der Nebenklage gestellt haben. Mit der Beantwortung haben sich Zschäpe und ihre Verteidiger bislang Zeit gelassen. „Eine ganz zentrale Frage ist bislang unbeantwortet: Wie hat die Terrorzelle ihre Mordopfer ausgewählt?“, merkt Biskup an. Das Informationsbedürfnis der Opferanwälte habe der Vorsitzende Richter Manfred Götzl in der Vergangenheit unterstützt – in der Hoffnung, so doch noch Informationen über die in ihren Angaben äußerst zurückhaltende Angeklagte zu bekommen.

