Verteidiger will Zschäpe-Wärterin vorladen – Das Medienlog vom Mittwoch, 15. Februar 2017

Beate Zschäpes Wahlverteidiger Hermann Borchert überrascht mit einem ungewöhnlichen Plan: Der Anwalt kündigte an, am Mittwoch die Ladung einer Gefängniswärterin zu beantragen, die mit der Hauptangeklagten in der Münchner Haftanstalt Kontakt hatte. Sinn ist offenbar, den psychiatrischen Gutachter Henning Saß zu widerlegen, der bei Zschäpe im Prozess keinerlei emotionale Betroffenheit beobachtet und sie als weiter gefährliche Hangtäterin eingestuft hatte. „Die geplante Aussage der JVA-Beamtin liefe einmal mehr konträr zu der Strategie von Zschäpes sogenannten Altverteidigern“, schreibt Wiebke Ramm in der Süddeutschen Zeitung. Die hatten stets versucht, Zschäpes persönliches Leben aus dem Prozess herauszuhalten.

Die Idee mit der Schließerin könnte allerdings auch schiefgehen: Sollte auch Zschäpes Gefangenenakte thematisiert werden, würden darin vorhandene Einträge im Prozess zur Sprache kommen. Und: „Opferanwälte dürften großes Interesse daran haben, zu erfahren, welchen Eindruck die Beamtin von Zschäpes Persönlichkeit hat“, merkt Ramm an.

Zschäpes Altanwälte befragten den Psychiater unterdessen beharrlich weiter. „Sie geben einfach nicht auf, schließlich steht auch ihre Reputation als Strafverteidiger bei diesem medienwirksamen Mammutverfahren auf dem Spiel“, heißt es in einer Zusammenfassung beim Bayerischen Rundfunk. Dabei hätten sich die Verteidiger jedoch „etwas verrannt“, indem sie dem Sachverständigen rein hypothetische Fragen stellten. Die zwei gegenläufigen Strategien der Anwaltsteams könnte die Rechtsbeistände anspornen und der Mandantin so nützen – oder auch genau das Gegenteil bewirken.

