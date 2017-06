Eine Endphase, die nicht endet – Das Medienlog vom Freitag, 30. Juni 2017

Auf die geplante Befragung von Beate Zschäpes Gutachter Henning Saß verzichteten die Verteidiger der Hauptangeklagten am Donnerstag – stattdessen behielten sie sich vor, in der kommenden Woche die Beiziehung eines weiteren Sachverständigen zu beantragen. So blieb vor allem ein Satz im Gedächtnis, gesprochen von Richter Manfred Götzl: „Die Hauptverhandlung befindet sich in der Endphase.“ Dennoch gehe die Beweisaufnahme wegen der zahlreichen Anträge der Prozessbeteiligten weiter.

Nun also die Ankündigung der Zschäpe-Anwälte. „Berichte über einen baldigen Beginn der Plädoyers in diesem XXL-Verfahren sind deshalb reine Mutmaßungen“, merkt Eckhart Querner vom Bayerischen Rundfunk an. Somit werde sich der Prozess „in jedem Fall bis in den Herbst hineinziehen“.

„Subtil bestätigte Götzl, was längst klar scheint: Für das Gericht ist das seit über vier Jahren laufende Verfahren längst erledigt“, analysieren wir auf ZEIT ONLINE. Das macht die weiteren Vorgänge jedoch nicht vorhersehbarer: „Wann die Endphase endet, das weiß niemand so genau.“ Grund ist, dass sich das Gericht trotz Verstreichen einer Frist für Beweisanträge weiterhin gewissenhaft mit Gesuchen der Verfahrensbeteiligten befassen muss – ein Gebot der Revisionssicherheit.

Götzl lehnte am Donnerstag unter anderem einen Beweisantrag der Verteidiger von Ralf Wohlleben ab. Sie hatten gefordert, das Verhalten von Zschäpes Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt von einem Psychiater analysieren zu lassen. Dies werde ergeben, dass die beiden Psychopathen waren, argumentierten die Anwälte. Sie stellten einen Befangenheitsantrag gegen alle Richter des Prozesses. Dazu berichtet Wiebke Ramm in der Süddeutschen Zeitung.

