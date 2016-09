Piloten: Sechs Dinge, die ich in meiner Karriere gelernt habe

Einige Autoren dieses Blogs Jasper Riemann

Als Mark Vanhoenacker klein war, klebten an der Decke seines Kinderzimmers in Massachusetts Sterne, die in der Nacht leuchteten. Darunter hängte er Modellflugzeuge. "Ich glaube, der Traum kommt zu einem, wenn man sehr jung ist", erzählt der mittlerweile seit 15 Jahren aktive Pilot in einem Interview mit der ZEIT. Vanhoenacker ist Captain einer Boeing 747 und Autor von Skyfaring, einer Hymne auf das Fliegen. Für das US-Magazin Vox hat er sechs Dinge aufgeschrieben, die er in seiner Pilotenkarriere gelernt hat, und diese mit spektakulären Fotos ergänzt.

Mit seiner 747 fliegt Vanhoenacker von London aus zu den großen Städten dieser Erde. Er beschreibt, wie er erst durch das Fliegen wirklich verstanden hat, dass die Erde rund ist. Oder dass sich seine Sicht über die Welt verändert hat, seit er während seiner Langstreckenflüge beobachten konnte, dass große Teile des Planeten unbewohnte Landstriche sind. Wussten Sie, dass der Himmel in große Abschnitte eingeteilt ist? Sky Countries (Himmelsländer) nennt Vanhoenacker diese riesigen Gebiete. Jeder Langstreckenpilot würde zum Beispiel Maastricht kennen, eines der geschäftigsten Sky Countries über Nordwesteuropa.

Ein typischer Flugtag von Vanhoenacker könnte so aussehen: "Ich könnte an einem Nachmittag in einem Londoner Park laufen gehen oder einen Kaffee trinken. Später würde ich zum Flughafen fahren, Kollegen treffen, mich ins Cockpit setzen und in Richtung Cape Town abfliegen. Ich würde über die Pyrenäen und Palma fliegen, sehen, wie die Algerier bei Sonnenaufgang das Licht anschalten, dann über die Sahara und die Sahel-Zone segeln." Schließlich, so schreibt Vanhoenacker, würde die Dämmerung ihn einholen, während er über Namibia flöge und sich langsam in Kapstadt die Landebahn näherte. Weniger als eine Stunde später befände er sich mit einem Bus in der Rushhour in der Innenstadt der Mother City. Was er damit sagen will? Überall auf der Welt herrscht die Gegenwart und sie herrscht weiter, auch wenn er mit dem Flugzeug längst an anderer Stelle ist. Ein Fakt, dessen tieferen Sinn Vanhoenacker erst durch das Fliegen erfahren hat.

