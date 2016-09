Wie Sie die schnellste Supermarktkasse finden

Im Supermarkt geht es Ihnen sicherlich wie hier ⤴️: Sie stellen sich immer in der langsamsten Schlange an, die Leute vor Ihnen brauchen zu lange zum Bezahlen. Sie wechseln in die andere Schlange. Es dauert noch länger. Und wenn Sie endlich dran sind, macht der Kassierer Feierabend. Mist! Die New York Times hat das Anstehen genauso satt wie Sie – und will Ihnen mit diesen Tipps die Wartezeit verkürzen:

Wenn Sie die Qual der Wahl haben: Entscheiden Sie sich öfter für die linke Schlange. Die meisten Menschen präferieren angeblich die rechte, da sie Rechtshänder sind.

Personen mit vollen Einkaufswagen verschrecken andere. Ihre Chance! Stellen Sie sich ruhig an. Während in der anderen Schlange viel Zeit beim Bezahlvorgang und freundlichem Kassierer-Small-Talk verschwendet wird, wird in Ihrer Schlange einfach nur die Ware gescannt.

Apropos Small Talk: Achten Sie darauf, ob Ihr Kassierer zu viel redet. Wenn ja: Eine andere Schlange wählen.

Kaufen die Leute vor Ihnen viele gleiche Artikel (z.B. Wasserflaschen, Windelpackungen, Tiernahrung etc.): Jackpot! Die Sachen werden schnell gebucht.

Und wenn Sie einen größeren Einkauf haben sollten: Legen Sie die Produkte mit dem Barcode nach unten. So können sie schneller gescannt werden.

Kaufen und immer mehr kaufen: Hier können Sie lesen, wie die Supermärkte mit psychologischen Tricks Ihren Einkaufswagen füllen.

