Das gefällt Pegida-Fans

Der Bayerische Rundfunk (BR) hat ausgewertet, was Anhänger von Pegida Nürnberg bei Facebook so alles liken. Ergebnis: Der Rechtsradikalismus gärt hinter den Bildschirmen. Pegida-Fans in rechten Organisationen und Wohnzimmern sharen Seiten mit rechten Inhalten aus ganz Europa. "Der real vollzogene Schulterschluss von Rechtspopulisten in Europa spiegelt sich somit auch auf Facebook wider", heißt es in dem Artikel.

Auch wenn sich die Szene auf Hunderte Seiten verteilt – alleine für die AfD registriert das Datenteam des BR rund 700 Seiten –, kann man sie nicht mehr zersplittert nennen. Die User scheinen sich im Gegenteil auf sehr ähnliche Interessen zu konzentrieren, was zum Beispiel die starken Überschneidungen zwischen Pegida, AfD, Identitärer Bewegung und NPD belegen: Etwa ein Drittel der Pegida-Anhänger sind beispielsweise auch Fans einer NPD-Seite, schreibt der BR.

Der Untersuchung liegen die gelikten Seiten von etwa der Hälfte der Fans von Pegida Nürnberg zu Grunde, insgesamt etwa 11.500 Facebook-Seiten von Personen und Institutionen. Diese User folgen vor allem Politikern wie Frauke Petry oder Beatrix von Storch. An Medien werden das Wochenmagazin Junge Freiheit, Russia Today, das Compact-Magazin oder unzensuriert.at gelesen. Gleichzeitig scheint sich das rechte Publikum von der klassischen Medienwelt abzukoppeln: Unter den Top Ten der Medien findeen sich Focus Online und N24 weit abgeschlagen auf Platz neun und zehn. Konservative Medien wie Bild-Zeitung, Die Welt oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung sucht man unter den Top Ten vergebens.

