Sie wissen weniger über ihre Heimat, als Sie glauben

Die Wahrheit hat es nicht leicht dieser Tage. Seit Hillary Clinton zur US-Präsidentin gewählt wurde, wird international über Fake News und ihren Einfluss auf demokratische Prozesse diskutiert. Und jetzt auch noch das: Eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Ipsos Mori zeigt, dass die meisten Menschen eine völlig falsche Vorstellung von ihrem Heimatland haben.

Ipsos Mori wollte die Lücke zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit der Gesellschaft vermessen und hat für seine Studie Menschen in 40 Ländern gebeten, sozioökonomische Kennzahlen und Fakten über ihr Heimatland zu schätzen. Die meisten lagen weit neben den tatsächlichen Werten.

Die politisch vielleicht brisanteste Fehleinschätzung betrifft den Anteil von Muslimen an der Gesamtbevölkerung eines Landes. Die Bürger aller europäischen Staaten überschätzen diesen dramatisch. Die Franzosen liegen unter den Studienteilnehmern am weitesten daneben: Sie glauben, 31 Prozent der Menschen im Land seien Muslime, tatsächlich sind es aber nur acht. Auch die meisten Deutschen haben keine Ahnung, in Israel und Malaysia kamen die Schätzungen der Wahrheit am nächsten.

Der britische Guardian hat aus der Studie ein kleines Onlinewerkzeug gebastelt, in dem Sie Ihre eigene Wahrnehmung mit der Wahrheit und den geschätzten Zahlen ihrer Landsleute vergleichen können. Welchen Anteil am deutschen Vermögen besitzen die ärmsten 70 Prozent der Bevölkerung? Wie viele Deutsche sagen von sich, sie seien glücklich und zufrieden mit ihrem Leben? Die Antworten verraten wir natürlich nicht, probieren Sie es einfach aus (Quiz auf Englisch).

Und wenn sie danach noch ihr Wissen über Muslime in Deutschland und Europa auffrischen wollen: bitte schön. Übrigens, damit uns ironiefreie Zeitgenossen keine Fake News vorwerfen können: Hillary Clinton hat die US-Präsidentschaftswahl verloren. Aber das wussten Sie selbst.

