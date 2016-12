Der schönste Weihnachtsfilm ever? Klar, Love Actually, in Deutschland bekannt unter dem Titel Tatsächlich ... Liebe. In dieser wunderschönen Episodenkomödie gibt es eine Szene, in der ein Mann an der Tür seiner Angebeteten klingelt und ihr seine Liebe gestehen will. Da sie jedoch frisch verheiratet ist (und ihr Mann vor dem Fernseher auf sie wartet), behilft er sich mit einem Trick. (Hier können Sie sich die ganze Szene anschauen.) Diesen berühmten Filmmonolog haben die Comedians von Saturday Night Live nachgespielt. Mit einer neuen Hauptdarstellerin: Hillary Clinton.

Auch die gescheiterte Präsidentschaftskandidatin hat eine Botschaft loszuwerden – und zwar an die Wahlmänner, die heute im Electoral College für Donald Trump abstimmen (müssen). Und so gibt sie der Wahlfrau – ebenso wie Mark in Love Actually schriftlich die Anweisung: "Sag, es sind die Sternsinger." Dann versucht die Film-Hillary die Wahlfrau davon zu überzeugen, bloß nicht Trump zu wählen. Den Republikaner John Kasich, gerne. Tom Hanks, natürlich. Vielleicht sogar einen Stein? Alles besser als Trump.

Wie die 538 Wahlmänner und -frauen an diesem Montag abstimmen, werden wir am 6. Januar erfahren. Klar ist: Die Chancen, dass Donald Trump auf den letzten Metern doch noch scheitert, sind mehr als gering. Denn der Republikaner hat, obwohl insgesamt auf ihn weniger Stimmen entfielen als auf Clinton, deutlich mehr Wahlmännerstimmen gewonnen. Und selbst wenn Trump keine absolute Mehrheit bekommt: Dann trifft das Repräsentantenhaus die Entscheidung über den nächsten US-Präsidenten – und dort haben die Republikaner eine eindeutige Mehrheit. Seit 1836 hat das Electoral College dem Ausgang der Wahl übrigens nicht widersprochen.