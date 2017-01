Diese 52 Orte müssen Sie 2017 bereisen

Auf diese Liste freuen wir uns jedes Jahr neu. Die New York Times bestimmt immer im Januar die Reiseziele, die in den nächsten zwölf Monaten unbedingt aufgesucht werden sollten. Sie tut das mit opulenten Visualisierungen und grandiosen Fotos, die gerade im tristen und kalten Januar (schauen Sie nur einmal aus dem Fenster!) das Fernweh wecken.

52 Destinationen hat die Redaktion ausgewählt – und auch in diesem Jahr ist ein deutsches Reiseziel dabei: Hamburg, das als Paradies für Architektur und Design gepriesen wird. Dazu wird eine stimmungsvolle Aufnahme der Speicherstadt gezeigt und die nahende Eröffnung der Elbphilharmonie erwähnt. Kleiner Service-Tipp für New-York-Times-Leser: Tickets für selbige gibt es zum unschlagbar günstigen Preis eines New-York-Hamburg-Fluges auf den Ihnen bekannten Auktionsportalen.

So schön die Bilder auch sind: Wirklich außergewöhnlich ist die Auswahl natürlich nicht. Die Île de Porquerolles vor der französischen Südküste ist genauso ein Touristen-Hotspot wie das Great Barrier Reef in Australien (der Giftschrank der Welt) oder das indische Agra – auch wenn sich die Autoren dort die Mühe machen, andere Sehenswürdigkeiten ("beyond the Taj Mahal"...) zu erwähnen, einen Shopping-Komplex beispielsweise, ein Museum oder den Schnellzug von Delhi nach Lucknow.

Aber wahrscheinlich geht es darum gar nicht. Spätestens seit Facebook-Chef Mark Zuckerberg das Jahr 2017 zum Reisejahr auserkoren hat, in dem jeder Mensch zwölf für ihn neue Orte aufsuchen soll, wissen wir: Inspiration ist alles. Und auch die Bronx hat schöne Ecken mit hippen Coffee-Stores.

Schließlich hilft die Liste nicht nur bei der Reiseplanung, sondern klopft uns auch digital auf die Schulter. In Agra waren wir schon, Île de Porquerolles auch, der Dubrovnik-Flug im April ist schon gebucht und hey, Hamburg kann sogar mit dem Great Barrier Reef mithalten. Von dieser Freude bleiben die Chinesen allerdings ausgeschlossen, denn die Website der New York Times ist in China gesperrt (und Apple hat die App der Zeitung in China auf Druck der Behörden aus dem App Store genommen). Dabei empfiehlt die New Yorker Redaktion auch einen Ort in China. Sanya, so das Urteil der Fachleute, kann es mit seinen weißen Stränden und dem strahlend blauen Meer durchaus mit Hawaii aufnehmen.

