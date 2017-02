Mr. Erbil heißt der erste Gentlemen's Club Kurdistans. Gegründet von drei Männern im vergangenen Jahr in Erbil. Erkennungsmerkmal: gut sitzende Anzüge, Westen, Seideneinstecktücher und Foulards. Auf Instagram präsentiert sich die Gruppe einzeln oder in Formation gut rasiert und frisiert und mischt so das immer währende Bild des ewigen Konflikts in der Region auf.

Mittlerweile haben sich rund 30 Mitglieder den kurdischen Dandys angeschlossen. Doch nicht nur die Mode brachte die Männern zusammen, sondern auch der Wunsch nach der Erfüllung großer Träume. Sie wollen neue Jobs im Gebiet der vermeintlichen Hoffnungslosigkeit schaffen. Mit dem Mut zur Mode und dem Willen, die Lebenssituation vieler in der Region zu verbessern, versuchen die Mitglieder durch die Verarbeitung und Verbreitung von regionalen Produkten die Wirtschaft anzukurbeln, die in den Kriegsjahren strauchelt.

In Mitte des Chaos, das seit Jahren den Irak beherrscht, sehen wir Bilder junger Männer, die durch die Lust an Mode neue Hoffnung geschöpft haben.

