Und der Oscar für das beste Drehbuch geht an … Warren Beatty!

Den Oscar für den besten Film hat das Drama Moonlight gewonnen – das Drehbuch für die Verleihung des wichtigsten Filmpreises war aber mindestens genauso oscarverdächtig. Bis kurz vor Ende der Show lief alles nach Plan. Bester Hauptdarsteller: Casey Affleck (Manchester by the sea). Beste Hauptdarstellerin: Emma Stone (La La Land), soweit, so ... genau: überraschend. Oder auch nicht. Der "Feldgottesdienst einer liberalen Gesellschaft, die sich im Kampf mit ihrer eigenen Regierung befindet" (so schrieb Dirk Gieselmann in unserem Liveblog) ging ohne größere Eskalationen über die Bühne. Keine Selfie-Aktion. Keine Schimpftiraden gegen Trump. Nüscht, was sich nicht schnell mit dem Frühstückskaffee herunterspülen lassen würde. Doch dann kamen Warren Beatty und Faye Dunaway.

Die beiden Hollywood-Legenden sollten den Oscar für den besten Film überreichen. Der Umschlag ist geöffnet, Beatty setzt an, "the Academy Award ... for Best Picture", dann schaut er zu Dunaway. Und die sagt die drei Worte: "La La Land". Schwenk ins Publikum. Dort umarmt sich das Team, das zu diesem Zeitpunkt noch an das Gute glauben muss. Daran, dass in diesen emotional aufwühlenden Zeiten ein "glühendes, unvergessliches Ding" wie das Hollywood-Musical (hier die Filmkritik) nicht nur der romantischste Film des Jahres, sondern auch der beste sein kann.

Dann passiert, was in derartigen Situationen immer passiert: Das Team dankt der Academy, den Eltern, den Mitwirkenden, der Ehefrau – doch plötzlich unterbricht La-La-Land-Produzent Jordan Horowitz das Prozedere und sagt: "There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture." Kein Witz. Echt. Zum Beweis hält er den Umschlag in die Höhe. Und tatsächlich steht auf der Karte: Moonlight (hier unsere Filmkritik). Das Drama um einen homosexuellen Afroamerikaner erhält also seinen dritten – und wichtigsten – Oscar.

Wie konnte es zu diesem Fehler kommen? Warren Beatty versucht sich an einer Erklärung. "Ich habe den Umschlag geöffnet und las: Emma Stone – La La Land". Deswegen habe er kurz gestutzt, bevor er Dunaway die Karte hinhielt, die dann den falschen Filmnamen vorlas. Emma Stone war kurz zuvor tatsächlich geehrt worden, allerdings als beste Hauptdarstellerin. Es war wohl ihr Umschlag, den die Laudatoren in den Händen hielten. Dieses Foto, das USA Today wenig später twitterte, liefert den Beweis.

Zoomed-in photo of the envelope Warren Beatty was carrying onstage — it was NOT the envelope for best picture. pic.twitter.com/VThHQ8JnT8 — USA TODAY (@USATODAY) February 27, 2017

Zuletzt nahm noch Moderator Jimmy Kimmel ironisch die Schuld auf sich: "Ich weiß, was passiert ist. Ich gebe mir selbst die Schuld (...). Ich wusste, ich würde diese Show vermasseln. Ich verspreche, ich komme nie wieder."