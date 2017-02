Ein Hausaufgabenheft für Donald Trump

Make America great again: Mit diesem Slogan will Donald Trump alle Konflikte Amerikas lösen – das zumindest hat der US-Präsident seinen Wählern versprochen. Doch welche nationalen und internationalen Konflikte treiben die Amerikaner wirklich um? Welche Sorgen und Nöte quälen sie? Was ist in ihren Augen die größte Herausforderung, vor der ihr Land derzeit steht?

Genau diese Frage stellt das Umfrageinstitut Gallup den Amerikanern seit der Präsidentschaft Franklin D. Roosevelts. Seit Mitte der 1930er Jahre gibt es also eine Art Hausaufgabenheft für die Verantwortlichen in Washington, im Weißen Haus, im Kongress und vor allem für den Mann, der im Oval Office am Schreibtisch sitzt. Die New York Times hat die Ergebnisse der Gallup-Frage per Grafiken und Zeitleiste visualisiert. Der Blick zurück erzählt eine Menge über die Verfasstheit der Amerikaner und die Geschichte des Landes.

Vergleicht man etwa die Lage der Nation im Februar 2017, also kurz nach der Amtsübernahme von Trump, mit der im Februar 2009, als der Demokrat Barack Obama seine erste Amtszeit als Präsident angetreten hat, fällt auf: Die persönliche wirtschaftliche Lage der Amerikaner hat sich offensichtlich gebessert. Die Themen Wirtschaft, Arbeitslosigkeit, Armut, Ungleichheit und Lohngerechtigkeit stehen nicht mehr im Fokus – ganz im Gegensatz zur Zeit vor acht Jahren, als die Bürger Angst um ihre Jobs, um ihr Einkommen und um die ökonomische Zukunft des Landes hatten. Kein Wunder, denn die USA waren damals direkt von der Banken- in eine Wirtschaftskrise gerutscht.

Ansonsten gleicht das Tableau Anfang dieses Jahres dem vom Januar 2001: Die innenpolitischen Themen überwiegen.

Vor 16 Jahren waren es der moralische Verfall der Gesellschaft, Kriminalität und Bildung, die die Bevölkerung umtrieben. Aktuell sind es Fragen der Einwanderung, die Unzufriedenheit mit der Regierung und die Spaltung der Gesellschaft – Themen, die Donald Trump zugleich besetzt als auch schürt.

Vor allem ein innergesellschaftliches Thema ist wieder so stark in den Mittelpunkt gerückt wie seit den 1960er Jahren nicht mehr: Bürgerrechte und das Verhältnis der schwarzen und weißen Bevölkerung.

Zwar verlangt die Frage der Rassentrennung längst nicht so drängend nach einer Lösung wie etwa im März 1965 oder auch im Januar 1969 – zu Zeiten der Präsidenten Lyndon B. Johnson und Richard Nixon. Doch dass dieses Thema überhaupt wieder als Problem angesehen wird, sollte ein Alarmzeichen für die Trump-Administration sein.