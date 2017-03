Was die Obamacare-Reform mit Matthew Perry zu tun hat

Obamacare vs. GOP replacement plan pic.twitter.com/mEBKPcow6o — Christofurrr (@kuusela34) March 7, 2017

Eines von Donald Trumps zentralen Kampagnenversprechen war, die staatliche Gesundheitsvorsorge – besser bekannt als "Obamacare" – abzuschaffen und zu ersetzen. "Repeal and replace", sagte er dazu. Diesen Ersatz haben die Republikaner, die Grand Old Party (GOP), nun im Kongress vorgestellt. Er wurde mit der üblichen Begeisterung aufgenommen: "Der Obamacare-Ersatz ist sogar noch schlechter als Obamacare" (Chicago Tribune), "Aderlass" (Washington Post), "Kein Wunder, dass Republikaner den Gesetzestext unter Verschluss hielten" (New York Times).

Ähnlich klingt es aus der eigenen Partei: "Obamacare Lite" nannte es der republikanische Senator Rand Paul, "Obamacare 2.0" der republikanische Abgeordnete Justin Amash. Nicht einmal die Versicherungsindustrie, die eigentlich davon profitieren sollte, mag den Plan. Wer aber, wie so oft, gefallen daran findet, ist Twitter.

Wenige Stunden nach der Ankündigung der Republikaner wurde ein Meme neu aufgelegt, das bereits im vergangenen Jahr die Runde machte. "You vs. The Guy she told you not to worry about". Es besteht aus zwei nebeneinander platzierten Bildern, auf dem einen eine vermeintlich attraktive, auf dem anderen eine vermeintlich unattraktive Sache. Links: "You", rechts: "The Guy she told you not to worry about".

you vs the guy she told you not to worry about pic.twitter.com/kXoZrPFtu5 — mama goose (@tiniemilei) February 15, 2017

Und seit zwei Tagen Obamacare vs. GOP Replacement of Obamacare. Nur eben genau andersherum.

The Obamacare vs Trumpcare meme hilariously drags the GOP's replacement health care plan https://t.co/kAxRXwXMyY pic.twitter.com/rKGjNGlr0e — Mic (@mic) March 7, 2017

Obamacare VS GOP replacement pic.twitter.com/3G20CtCckf — shackas (@shackas) March 7, 2017

