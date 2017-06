Hund im Handgepäck

Traveling in style A post shared by mika (@mikamyday) on Aug 27, 2016 at 3:05pm PDT

In New Yorks Subway muss man den Hund sprichwörtlich zum Jagen tragen. In der U-Bahn ist es Haltern verboten, ihre Tiere mitzunehmen – es sei denn, sie befinden sich in einer Tasche. Hundebesitzer lassen sich davon nicht abhalten. Im Gegenteil: Challenge accepted.

Man kennt das ja: kleine Hunde in kormfortablen Doggy Bags. Gemeinhin verbindet man damit Yorkshire Terrier oder Chihuahuas, auch bekannt als Tragehunde.

The travel life 👜 #chihuahuasofinstagram #cute #chihuahua #tinydog #parishilton #dogbag #silly #petsofinstagram A post shared by Princess Peach 👑🍑 (@peachistagram) on Jun 6, 2017 at 6:39am PDT

In New York aber sieht man immer häufiger große Hunde in großen Taschen. Denn eine Regel der Verkehrsbetriebe MTA sieht vor, dass Tiere in Behältern transportiert werden müssen. Eigentlich sollte man meinen, Hunde, die mehr als fünf Kilogramm wiegen, seien zu groß für eine Tragetasche. Doch wer sagt, wie groß eine Tragetasche sein darf? Das hat die MTA nicht vorgeschrieben.

In den sozialen Medien teilen Hundebesitzer unter dem Hashtag #subwaydog ihre Ideen, mit denen sie die Vorschrift umgehen. Und die sind kreativ.

Only in New York a person would put a huge dog in a bag on the subway cc: @Gothamist pic.twitter.com/0TpvPl37EA — Alex Romano (@alexromano) July 20, 2016

So wird ein Pitbull in einen Matchbeutel gestopft.

Oder ein Husky lernt die Subway in der Sporttasche kennen.

Brady's first NYC subway ride! #bradythehusky #champion #subwaydog #dogsofnyc @fpgallardo1990 #dogsofinstagram A post shared by Kacy Burdette (@kacy.burdette) on Feb 28, 2016 at 1:57pm PST

Ein Corgi hat schon mal ein Abteil für sich.

If you see something, say something🐾 A post shared by Walter the corgi (@waltercorginyc) on May 28, 2017 at 5:40pm PDT

Andere Artgenossen reisen im Backpacker mit.

subway ready 🐺 @reloadbags #subwaydog #reloadbags #travelsize A post shared by Victoria (@victoria.allen) on Sep 16, 2016 at 3:52pm PDT

Und wer gerade mal keine Tasche zur Hand hat, nimmt eben die Tüte vom letzten Einkauf.

Weitere Netzfundstücke von ZEIT ONLINE gibt's im Teilchen-Blog.