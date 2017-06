Ein junger Mann tritt eine Frau in einem Berliner U-Bahnhof die Treppe herunter. Wer solche brutalen Bilder sieht, dem kann es schon mulmig werden. Aber würden wir so weit gehen, zu sagen, dass Deutschland nicht sicher ist? Wie die Berichterstattung über Gewalt und die Aussagen von Politikern unser Sicherheitsgefühl beeinflussen, beschreibt ein Video des öffentlich-rechtlichen Jugendangebots funk.

Politiker sagen immer wieder, dass wir in Deutschland ein Problem haben. Er sagt das. Er auch. Und er sowieso. Okay, es ist Wahlkampf. Aber trotzdem macht das etwas mit den Menschen. Das ist zumindest die These von funk-Reporterin Eva Schulz. Sie hat Menschen auf der Straße befragt und erfahren, dass die Menschen eigentlich ganz anders denken. Sorgen Kameras wirklich dafür, dass wir uns sicherer fühlen? Oder bewirken sie das Gegenteil? Die Bilder, die sie produzieren, gehen uns nicht mehr aus dem Kopf und führen erst dazu, dass wir uns fürchten. Und die Politiker, die uns mehr Sicherheit versprechen, müssen uns erst einmal Angst machen, damit ihre Ankündigungen bei uns wirken.

So ist das Video auch ein Plädoyer gegen den Ausbau der Videoüberwachung. Und dafür, genau hinzuschauen, mit welchen Themen Politiker auf Stimmenfang gehen.

