Die Queen ist neutral, ihr Hut europäisch

Many on #Twitter remarking that the hat the Queen wore during her speech today resembles the #EU flag. #QueensSpeech #Brexit pic.twitter.com/YU4KK6KnZU — Steve Herman (@W7VOA) June 21, 2017

Die Queen mischt sich niemals in die Politik ein. Sie geht auch nicht wählen. In ihrer Rolle als Staatsoberhaupt muss Königin Elizabeth II. neutral bleiben. Ihre Kleidung aber muss es nicht.

Die Wahl ihres Outfits zur Eröffnung der neuen Legislaturperiode in Großbritannien könnte als Statement verstanden werden. Zur Queen's Speech erschien Königin Elizabeth II. in einem blauen Hut mit gelben Applikationen, der an die Flagge der Europäischen Union erinnert.

Diesmal war der Ablauf weniger formell als sonst. Die Königin verzichtete für ihre Ansprache auf eine pompöse Kutschfahrt zum Westminster-Parlament, auf Krone und feierliche Robe. Grund dafür sei die enge zeitliche Abfolge zahlreicher offizieller Termine, teilte der Buckingham Palast mit.

Im EU-Hut wird das Programm der konservativen Regierung für die kommenden zwei Jahre verlesen – Hauptbestandteil: Brexit –, das hat schon was.

Queen's hat - inspired by the EU flag? #QueensSpeech pic.twitter.com/unD9bE4k2C — Dr Paul Coxon (@paulcoxon) June 21, 2017

Das finden viele Twitternutzer auch. Ein gefundenes Fressen für die britischen Boulevardmedien ist die Hutwahl der Queen sowieso. Die Daily Mail rätselt, ob sie wirklich ein pro-europäisches Zeichen setzen will. Und The Sun titel "EU wear it well Ma'am".

Vor dem Referendum hatte die Boulevardzeitung übrigens berichtet, die Queen unterstütze den Brexit. Mit der Behauptung hatte sich das Blatt eine Rüge der Medienaufsicht eingehandelt – und ein vehementes Dementi aus dem Buckingham Palace. Der erklärte, die Monarchin bleibe politisch neutral wie in den vergangenen 63 Jahren auch. "The referendum is a matter for the British people to decide", hieß es.

Nun allerdings grübeln die Briten auf Twitter, ob die Monarchin insgeheim immer schon mit den Remainern sympathisiert habe, also gegen einen Austritt Großbritanniens aus der EU gewesen sei.

I like how the Queen's hat looks like the EU flag. Always knew she was a remainer. — Andy Parmo 🇪🇺 (@andyparmo) June 21, 2017

An eine zufällige Kleiderwahl glauben zumindest die wenigsten.

Seriously, I just can't imagine this hat resembling the EU flag was chosen by accident for the Queen's speech... pic.twitter.com/ItxkDYKIJi — Dave Keating (@DaveKeating) June 21, 2017

Vielmehr wird der Monarchin ein subtiler Akt der Rebellion unterstellt.

I enjoy that the Queen is wearing the colours of the EU flag. I like to think that this is some subtle act of rebellion #QueensSpeech pic.twitter.com/7YTF6sm12Z — Charlie Smith (@charliersmith1) June 21, 2017

Die Thronrede wird traditionell von der Queen vorgetragen, egal von welcher Regierung sie kommt. Im Anschluss an die Queen's Speech diskutiert das Parlament in der Regel mehrere Tage über ihren Inhalt und stimmt schließlich ab. Derweil ist es die Aufgabe der Monarchie, im Vereinigten Königreich Kontinuität zu stiften und die Gesellschaft zu einen – das verträgt sich nicht mit Parteinahme. Mit einem blau-gelben Hut wohl schon.