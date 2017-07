Lüftet ein Foto das Geheimnis der verschollenen Flugzeugpilotin Amelia Earhart?

Photographic evidence of Amelia Earhart and Fred Noonan in the Marshall Islands has been found in the National Archives. pic.twitter.com/sCcJoGx4fK — HISTORY (@HISTORY) July 5, 2017

Es wäre eine Sensation: Die Flugpionierin Amelia Earhart wollte als erste Frau die Welt umrunden. Doch ihr Flugzeug verschwand am 2. Juli 1937 vom Radar, und das weltweite Rätselraten um ihr Schicksal begann. Nun wurde ein Archivbild entdeckt, das belegen könnte, dass die Amerikanerin den Crash im Pazifik überlebt hat.

Das verpixelte Foto könnte Earhart und ihren Navigator Fred Noonan an einem Dock zeigen – möglicherweise auf den Marshallinseln. Im Hintergrund ist ein japanisches Schiff zu sehen, das Earharts Flugzeug geladen haben soll. Gefunden wurde das Archivmaterial von den Machern einer Dokumentarsendung, die der US-Sender History am 9. Juli unter dem Titel "Amelia Earhart: The Lost Evidence" ausstrahlt.

Sie sind überzeugt, die Pilotin sei auf ihrem letzten Flug nicht ums Leben gekommen. Vielmehr seien sie und ihr Navigator von japanischen Streitkräften nach dem Absturz gefangen genommen worden. Starb die Luftfahrt-Ikone in japanischer Gefangenschaft? CNN zufolge ist diese Theorie nicht neu. Sie bestätigt Augenzeugenberichte, wonach Noonan auf den Marshallinseln gesehen worden ist. Dazu passen auch Spekulationen um Metallstücke, die 2014 gefunden worden sind und die von Earharts Flugzeug stammen könnten.

"Das verändert die Geschichte", sagte Shawn Henry dem People-Magazin. Für die Dokumentation untersuchte der frühere leitende FBI-Mitarbeiter zusammen mit einem Rechercheteam verschiedene Beweisstücke, darunter auch das Archivbild.

Andere Experten wiederum glauben, dass das Foto nur eine weitere von vielen Theorien um Earharts Verschwinden ist. Dorothy Cochrane, Kuratorin im Smithsonian National Air and Space Museum, sagte CNN: "Ich verurteile die Menschen nicht dafür, dass sie wissen möchten, was passiert ist. Ihre Geschichte ist eines der größten Mysterien des 20. Jahrhunderts, weil sie so bekannt war." Gleicher Meinung ist Ric Gillespie. "Es gibt ein so großes Interesse an Amelia Earhart, dass die Leute sogar über ein so lächerliches Foto sprechen", sagte der Autor von Finding Amelia dem Guardian.

Ob das Foto wirklich Amelia Earhart zeigt oder nicht, spekuliert wird nun aufs Neue. In den USA ist die Pilotin ein Mythos, die Geschichte ihres Verschwindens füllt Bücher und ist Futter für so manche Verschwörungstheorie.

Für Earhart galt Fliegen als Waffe gegen die Diskriminierung von Frauen. 1925 gründete sie mit den Ninety-Nines eine Vereinigung von Pilotinnen, die heute zu den größten der Welt zählt. Spätestens aber 1928, nachdem sie in 20 Stunden in einem Flugzeug den Atlantik überquerte – damals noch als Passagierin –, wurde sie als Heldin gefeiert. Sie wurde zur "Frau des Jahres" gewählt und galt seither vielen Amerikanerinnen als Idol.

Nur vier Jahre später gelang ihr der große Coup: Als erste Frau flog sie allein über den Atlantischen Ozean. Doch damit nicht genug. Earhart setzte sich zum Ziel, die Erde zu umrunden – mit tragischen Folgen. Am 2. Juli 1937 verscholl die Pilotin im Pazifik. Ihr Verschwinden löste die bis dahin größte Suchaktion in der US-Luftfahrt aus, erfolglos. 1939 wurde Amelia Earhart für tot erklärt. Obwohl etliche Suchaktionen folgten, konnte ihr Flugzeug bis heute nicht gefunden werden. Und das Rätselraten geht weiter.

