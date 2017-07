Melania first

Und wieder ein Handshake-Gate für Donald Trump. Vor seiner Reise zum G20-Gipfel in Hamburg war der US-Präsident mit seiner Gattin Melania nach Polen gereist. Dort trafen beide den polnischen Präsidenten Andrzej Duda und dessen Frau Agata Kornhauser-Duda. Bei der Begrüßung zeigte Donald Trump wieder einmal, was ihm besonders wichtig ist: America first, oder besser: Donald first.

Denn nachdem der polnische Präsident Donald Trump begrüßt hatte, drehte sich dieser nach links und erwartete den Handschlag von Frau Duda. Doch die wusste, was sich gehört, und manövrierte ihre ausgestreckte rechte Hand am US-Präsidenten vorbei, um zuerst Melania zu begrüßen. Der Blick des US-Präsidenten: unbezahlbar.

That Donald Trump snub on loop 👀 pic.twitter.com/1lQrzbzu7R — George Bowden (@georgebowden) July 6, 2017

Es ist nicht das erste Mal, dass Trumps Handshakes für Diskussionen sorgen. Wir erinnern uns noch an den Handklatscher mit Japans Premierminister Shinzō Abe und dessen entgleiste Miene danach.

Beim ersten Aufeinandertreffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Donald Trump im März wollte er ihr erst gar nicht die Hand reichen.

Donald Trump hat es aber auch nicht leicht – man erinnere sich nur an das Treffen mit Kanadas Premier Justin Trudeau, der ungläubig auf die Hand des Präsidenten schaute. Dann aber voll zugriff, wie es sich für einen Staatsmann gehört.

Frankreichs neu gewählten Präsidenten Emmanuel Macron wollte Trump gar nicht mehr loslassen – doch was Trump kann, traut sich auch Macron zu. Ein merkwürdiger Moment. Man könnte meinen, dass der französische Präsident mit dem Händedruck mehr ausdrücken wollte als eine rein freundliche Geste zwischen Staatsmännern. Vielleicht gar: France first?

Nicht zu vergessen, das Aufeinandertreffen der beiden beim Nato-Gipfel in Brüssel.

À Bruxelles, unis avec nos alliés de @NATO. pic.twitter.com/7nyaoI8hki — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 25, 2017

Trump muss sie wohl noch lernen, die Handschlagdiplomatie.

