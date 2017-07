Für Architekten ist dieses Rätsel kein Problem – und für Sie?

Immer wieder montags müssen die Leser des Guardian ihr Gehirn besonders anstrengen. Denn dann veröffentlicht Alex Bellos ein neues Rätsel, das seine Fangemeinde in den Bereichen der Logik, der Geometrie oder anderen Gebieten fordert. In dieser Woche zeigt Bellos drei schnell hingekritzelte Formen. Doch die haben es in sich.

Ein Dreieck, ein Quadrat, ein Kreis – diese Formen muss man sich als Öffnungen vorstellen. Bellos möchte wissen, ob es eine dreidimensionale Figur gibt, die durch alle drei gezeigten Formen geschoben werden kann – und jeweils alle Seiten berührt. Architekten, so schreibt der Autor, hätten das Problem schnell gelöst. Sie können es gerne selbst zu Hause ausprobieren. Nehmen Sie doch beispielsweise eine Kartoffel und schnippeln Sie daran herum. Eines verraten wir Ihnen an dieser Stelle schon: Einfach ist das Ganze nicht.

Die gute Nachricht: Es gibt eine Figur, die alle Bedingungen erfüllt. Wenn Ihnen das Zeichnen zu aufwändig ist und (oder) Sie gerade keine Kartoffeln zur Hand haben, finden Sie die Lösung auch in diesem Video (und etwas ausführlicher hier).