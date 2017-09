The White House never looked more beautiful than it did returning last night. Important meetings taking place today. Big tax cuts & reform.

Über Donald Trumps Sprachschatz ist viel diskutiert, geschrieben und getwittert (!) worden. Dass der US-Präsident die Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem "so amazing" findet, dass seine Tochter Ivanka eine "great person" ist und zudem eine fantastische Geschäftsfrau – ja, Donald Trump kann sehr euphorisch klingen. Und häufig drückt er das mit einem Wort aus: "beautiful". Der Washington Post zufolge hat der Präsident den Begriff bereits mehr als 1.500-mal in seinen Tweets verwendet. Eine Quartz-Redakteurin hat sich genau angeschaut, was für Trump alles "wunderschön" ist. Das Ergebnis ist, nun ja: überraschend.

Denn der US-Präsident scheint Schönheit an ziemlich außergewöhnlichen Plätzen und Gegenständen festzumachen. Schlafgas zum Beispiel sei "beautiful", schließlich könnten mit dessen Hilfe Terroristen gestoppt werden, bevor sie Flugzeuge entführen könnten. Babys, die vom syrischen Machthaber Baschar al-Assad mit Giftgas getötet wurden, sind "wunderschön". Der US-Präsident schafft es auch, Dinge "beautiful" zu finden, die noch gar nicht existieren: die geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko zum Beispiel. Und ja, auch Schokoladenkuchen könne "beautiful" sein, wenn er nicht nur Trump schmeckt, sondern auch dem chinesischen Präsidenten.

Sein eigenes Temperament ist "beautiful". Eine Trump-Maske ist, natürlich, auch wunderschön. Ebenso das Weiße Haus und natürlich die dortigen Telefone: Sie seien aufgrund ihrer Abhörsicherheit "die schönsten Telefone, die ich je benutzt habe". Auch manche Flughäfen gehören auf Trumps Liste, zum Bedauern des Präsidenten zählen dazu aber heute nicht mehr die amerikanischen. Inzwischen seien die Flughäfen etwa in Dubai schöner.

Und dann ist da noch Belgien, für den US-Präsidenten eine "beautiful city".

Die "beautiful"-Liste ließe sich ins Unendliche fortsetzen: Kubaner, Leben, Wahlgrafiken, TV-Studios, die Gattin des südkoreanischen Präsidenten, die Gattin des US-Präsidenten ...

Auch seine Obamacare-Alternative hat Trump bereits als "beautiful" bezeichnet.

I cannot imagine that Congress would dare to leave Washington without a beautiful new HealthCare bill fully approved and ready to go!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017