30 Chorsänger aus Baltimore verzaubern die Welt

Chorsänger wissen, wie es ist, wenn die Musik ihren Zauber entfacht. Wenn viele Menschen mit noch mehr Tönen zu einer Einheit verschmelzen, wenn sich Gänsehaut langsam ausbreitet, dann ist das nicht nur für die mehr als 3,5 Millionen Menschen vollkommenes Glück, die in Deutschland regelmäßig in einem Chor singen – sondern auch für die Zuhörer. Manchmal können diese magischen Momente sogar in einer schlecht beleuchteten Vorstadtschule entstehen, wie in der Cardinal Shehan School Baltimore.

Der Chor probte kürzlich für die jährliche Gala der Erzdiözese für katholische Schulen. Leiterin Kenyatta Hardison hatte den Song Rise up von Andra Day ausgewählt, die etwa 30 Schülerinnen und Schüler waren gut mit den Proben vorangekommen und Hardison wollte diesen Erfolg den Eltern zeigen. Sie startete ein Livevideo, ihre Gruppe legte los – und plötzlich war dieser magische Moment da. "Diese Kinder haben die Herzen der Welt erreicht."

Genauer gesagt, ziemlich viele Herzen. Die Facebook-Seite ChoirBuzz wurde auf den Clip aufmerksam und kurze Zeit später hatten fünf Millionen Menschen das Probenvideo gesehen. Die Reaktionen haben Hardison und ihre singenden Schüler überwältigt. "Krebspatienten haben uns aus dem Krankenhaus angerufen und erzählt, dass die Kids ihnen neue Hoffnung gegeben haben", erzählte die stolze Chorleiterin der Baltimore Sun. Und auch der Auftritt bei der Schulgala war ein Erfolg.

Anfragen für weitere Auftritte hat der Chor nun genug. Derzeit sind zwar keine weiteren Konzerte geplant, Hardison überlegt jedoch, künftig mehr Videos ihrer Sängerinnen und Sänger in den sozialen Netzwerken zu posten. Ihre Fans wird es freuen.

Weitere Netzfundstücke gibt's im Teilchen-Blog.