Kinder können grausam sein. Wie grausam, das musste kürzlich ein kleiner Junge aus Knoxville (US-Bundesstaat Tennessee) erfahren. Und weil seine Mutter ein Video auf Facebook veröffentlichte, in dem Keaton Jones unter Tränen erzählt, wie er gemobbt wird, bekommt er nun aus der ganzen Welt Unterstützung – auch von prominenten Musikern und Schauspielern.

Der kurze Clip zeigt ein ziemlich aufgelöstes Kind. Kimberly Jones hatte ihren Sohn offenbar früher von der Schule abholen müssen, weil er Angst davor hatte, erneut mit seinen Mitschülern zum Mittagessen zu gehen. Im Auto erzählt er seiner Mutter, was er in der Schule durchmachen musste. Kimberly Jones filmt die Szene und stellt sie später – nach eigener Aussage mit dem Einverständnis von Keaton – ins Netz.

"Warum bedrängen sie mich?", fragt er seine Mutter. "Warum haben sie Spaß daran, böse zu unschuldigen Menschen zu sein? Das ist nicht in Ordnung." Kimberly Jones will wissen, was seine Mitschüler zu ihm gesagt haben. "Sie haben sich über meine Nase lustig gemacht. Sie haben gesagt, dass ich hässlich sei und keine Freunde hätte." Beim Mittagessen hätten Mitschüler Milch über ihn gegossen und Brot nach ihm geworfen. Und offenbar war Keaton nicht das einzige Opfer, das bedrängt wurde. Anderen Kindern sei das gleiche widerfahren. "Menschen, die anders sind, dürfen dafür nicht beleidigt werden. Es ist doch nicht ihre Schuld", sagt Keaton und Tränen laufen über sein Gesicht.

Das traurige Video hat inzwischen mehr als 22 Millionen Aufrufe und wurde mehr als 400.000 mal geteilt. Auf Twitter verbreitete sich das Hashtag #StandwithKeaton, in dem Tausende aufmunternde Nachrichten schreiben – und über Mobbing in der Schule diskutieren. "Viele Kids bedrängen andere, weil ihre Eltern ebenfalls gewalttätig sind. Es fängt zu Hause an", schreibt der Comedian Terrence Williams.

😡 I got more to say‼️ A lot of Kids bully others because Their Parents are Bullies and also Violent. It’s starts at Home. #StandWithKeaton #KeatonStrong #KeatonJones pic.twitter.com/T0W5ih70xc — Terrence K. Williams (@w_terrence) December 11, 2017

"Courage is fire, and bullying is smoke", twittern die Musiker von Nickelback und bieten Keatons Mutter ihre Hilfe an:

“Courage is fire, and bullying is smoke.” Stay strong Keaton, you’re a very brave young man and a lot of great folks have your back. @Lakyn_Jones if there is anything we can do for Keaton, please let us know. #StandWithKeaton #StopBullying — Nickelback (@Nickelback) December 11, 2017

Der Countrysänger Scotty McCreery lädt Keaton zu einem Konzert ein.

@Lakyn_Jones #StandWithKeaton. Anytime we’re in Knox, Keaton and yall are always welcome at the show. What an amazing and strong young man! — Scotty McCreery (@ScottyMcCreery) December 11, 2017

"So viele Menschen gehen gestärkt aus so einem schrecklichen Erlebnis heraus und du wirst einer von ihnen sein", twittert die Sängerin Demi Lovato.

I #StandwithKeaton. Keaton baby, just know you’re not alone. There are so many people who come out of bullying so much stronger and you will be one of them!! God bless you sweetheart. https://t.co/LdCAy2lDHu — Demi Lovato (@ddlovato) December 11, 2017

Katy Perry ruft zu Menschlichkeit auf.

This broke my 💔 today. Please be kind to one another. #standwithkeaton https://t.co/8XBbFmnuc1 — KATY PERRY (@katyperry) December 10, 2017

Und der Schauspieler Chris Evans lädt Keaton und seine Mutter zur Premiere des neuen "Avengers"-Films nach Los Angeles ein.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi — Chris Evans (@ChrisEvans) December 10, 2017

Auch die Politik ist auf das Thema aufmerksam geworden. "Wir können alle von Keaton Jones lernen", twittert der Kongressabgeordnete Joe Kennedy.

Keaton und seine Familie sind überwältigt von den Reaktionen auf das Video, wie Keatons Schwester auf Twitter schrieb. Ihrem Bruder gehe es gut und er freue sich über die Reaktionen auf den Clip.

The Support is overwhelmingly! He is doing good and loving the awareness his video! #StandWithKeaton — Lakyn 🎄 (@Lakyn_Jones) December 10, 2017

Wie wichtig es ist, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit diskutiert wird, zeigt eine Zahl: Fast jeder sechste 15-Jährige wird einer PISA-Studie zufolge regelmäßig Opfer von teilweise massivem Mobbing. Wie schwer es ist, sich gegen derartige Angriffe zu wehren, können Sie hier anhand eines Beispiels aus Österreich nachlesen. Und dass Mobbing in der Schule nicht nur Kinder trifft sondern auch Lehrer, das erfahren Sie hier.

