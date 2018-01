Am Samstag versendete Donald Trump seinen 2.559. Tweet als US-Präsident. So weit nicht ungewöhnlich, denn @realDonaldTrump twittert viel. Doch am Samstag entdeckte Gary Lee Twitter für sich – und Trump war der Auslöser. Und mit nur 13 weiteren Tweets (ohne Hashtags!) schaffte es der bis dato unbekannte Gary Lee, mehr als 150.000 Likes zu generieren. Doch was macht den ersten Tweet von @whoisgarylee so besonders?

Zunächst twitterte Gary Lee nur "Ich habe noch nie getwittert, aber ich dachte heute wäre ein guter Tag, um damit anzufangen". Dem folgte sofort ein zweiter Tweet, der den Beitrag von Donald Trump zum Twitter-Erfolg von Gary Lee erklärt: "Präsident Trump hat diese Woche viele beunruhigende Bemerkungen gemacht, einschließlich dieser. 'Wo kommst du her?' Eine Frage, vor der sich viele asiatische Amerikaner fürchten …"

2. President Trump made a lot of upsetting remarks this week including this one. “Where are you from?” is a question that many Asian Americans dread. https://t.co/D7ue8db1Vb pic.twitter.com/rwgrx7OQrb — Gary Lee (@whoisgarylee) January 13, 2018

Dazu twitterte Lee noch einen Link, der auf eine Vox-Meldung vom Wochenende verwies, denn da hatte Trump während eines Treffens im Weißen Haus eine Sicherheitsexpertin koreanischer Herkunft als "pretty Korean lady", ("schöne koreanische Dame") bezeichnet. Zuvor hatte er sie mehrmals nach ihrer Herkunft gefragt. Die Antworten "New York" und "Manhattan" stellten ihn jedoch nicht zufrieden. Darauf soll er gefragt haben, woher "ihre Leute" kämen.

So nahm Lee dieses Ereignis zum Anlass, um seine eigene Geschichte und die seiner Eltern zu erzählen. Spoiler: Auch Trumps Vorgänger Barack Obama spielt eine entscheidende Rolle. Denn in dessen erster Amtszeit arbeite Lee im Weißen Haus. Sein Treffen mit dem ehemaligen Präsidenten beschreibt Lee als besonders berührend.

4. On my last day, I went into the Oval Office and POTUS greeted me by saying, "안녕하세요". Hello, in Korean. I’m lucky bc @PeteSouza captured that exact moment. pic.twitter.com/sKl5ie0DLM — Gary Lee (@whoisgarylee) January 13, 2018

Mit seinem ersten Tweet schaffte Lee es dann auch noch Präsident Trump zu übertrumpfen, denn Lees erster Tweet erhielt mehr als 150.000 Likes, der Tweet von Trump, in dem er sich am Wochenende über die Verbreitung von "Fake News" beschwerte, hingegen nur 124.000.

13. What a beautiful, incredible nation of immigrants we are. 🇺🇸 — Gary Lee (@whoisgarylee) January 13, 2018

