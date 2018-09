Doch keine schnelle Nummer….!

Hallo lieber Autopapst,

ich habe – wie ich mittlerweile mitbekommen habe wie viele andere Leidensgenossen – dieses ätzende Problem mit dem Golf III, der einfach so ausgeht wenn er Bock dazu hat. Nach langer Odyssee wollte ich jetzt mal dieses sagenumwobene RELAIS 109 wechseln, hab sogar (obwohl Frau! Muß wohl dran liegen, dass ich NICHT blond bin ;-)) den Sicherungskasten gleich gefunden und die Relais. Und dann? Kein Relais mit Nr. 109! Mistekacke! Was will mir das sagen? Hat das Teil u.U. auch ne andere Nr. drauf, weil z.B. in Tunesien oder sonstwo keiner so große Zahlen kennt???

Ich hoffe Du kannst mir helfen!

So long und einstweilen muchas gracias 😉

Merzi

Antwort vom AUTOPAPST



Hi Merzi,

das Relais 109 (Spannungsversorgung Steuergerät) sitzt auf Steckplatz 20, das ist der 2. von links in der obersten Relaisreihe. Allerdings gibt es 3er Golfs, die dieses Relais gar nicht haben (Modelljahrabhängig!). Sollte Dein Golf ein Modell ohne dieses Relais sein, kann das Problem auch am Zünd-Anlaßschalter liegen, der in fast allen älteren VWs irgendwann einmal schlapp macht. Der Austausch ist aber nicht ganz ohne (Lenkschloß muß `raus….), würde ich lieber in der Werkstatt oder wenigstens vom Profi machen lassen (bei den zu erwartenden Kosten wär´es vielleicht doch besser, wenn Du blond wärst ;-)…)

Es grüßt der AUTOPAPST