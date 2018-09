Telefonzellenrecycling

Gestern gesehen: Die Polizisten, die in der Fasanenstraße die Jüdische Gemeinde bewachen, dürfen jetzt bei Regenwetter in grün angestrichenen, ehemaligen Telefonzellen sitzen. Das sieht verdammt erniedrigend aus. Ich habe darauf verzichtet ein Foto zu machen, um erkennungsdienstliche Maßnahmen zu verhindern. Aber im Ernst, liebes Land Berlin: müsst ihr eure armen Polizisten wirklich in ungeheizte Telefonzellen setzen? Geht das nicht ein bisschen weit?