Alibaba ist überbewertet

Die Wall Street hat der Ankündigung seit Monaten entgegen gefiebert. Nur ist es klar: Der chinesische Internetkonzern Alibaba wird noch in diesem Jahr in New York an die Börse gehen. Die Anleger sind elektrisiert. Aber ist die Euphorie gerechtfertigt?

Aus dem Börsenprospekt des Unternehmens geht hervor, dass Alibaba mit dem Börsengang gerade einmal eine Milliarde US-Dollar einnehmen will. Der Wert wird sich jedoch in den kommenden Monaten noch erheblich erhöhen, er dient lediglich als Orientierung zur Berechnung der Gebühren. Spekulanten rechnen mit dem 20-fachen. Der Welt steht damit der größte Börsengang der Geschichte bevor. Doch aufgepasst: Allein diese Ankündigung sollte interessierte Anleger vorsichtig stimmen.

Es steht außer Frage, dass Alibaba in China ein extrem erfolgreiches Unternehmen ist und gute Chancen hat, auch den Rest der Welt aufzumischen. Mit den Handelsplattformen Taobao, T-Mall und Alibaba.com hat es der Konzern binnen weniger Jahre zu Chinas größtem Internetunternehmen gebracht. Weltweit belegt das Unternehmen Platz zwei, gleich hinter Google. Nun will Alibaba auch im Ausland expandieren, indem das chinesische Unternehmen im Ausland auf Einkaufstour geht.

Anders als Twitter, eBay oder Amazon verdient Alibaba mit seinem Geschäftsmodell bereits seit Jahren sehr viel Geld. Im vergangenen Jahr haben über die Plattformen von Alibaba 231 Millionen Käufer und neun Millionen Verkäufer Geschäfte im Wert von über 248 Milliarden Dollar abgewickelt. Das ist mehr als bei Ebay und Amazon zusammen. Allein zwischen April bis Dezember vergangenen Jahres kam so ein Umsatz von 6,5 Milliarden Dollar zustande, der Gewinn lag unterm Strich bei 2,9 Milliarden Dollar. Mit Alipay gehört zudem auch ein höchst profitabler Bezahldienst zum Konzern.

Das alles verspricht Wachstumspotenzial. Doch die Börsenwelt erlebt bereits seit geraumer Zeit eine neuerliche Technik-Blase. Die Bewertungen von Internetfirmen sind generell sehr hoch. Ein Beispiel ist Facebook, das beim Börsengang vor zwei Jahren über 16 Milliarden Dollar eingenommen hat. Zum Vergleich: Google, das mit Abstand weltweit größte Internet-Unternehmen, war acht Jahre zuvor nur auf 1,7 Milliarden Dollar gekommen. Inzwischen hat sich der Wert von Facebook-Aktien sogar fast verdoppelt. Das klingt alles nicht mehr gesund.

Im Prinzip sind Aktien von Alibaba zwar eine solide Sache. Bloß zum Börsenstart könnte der Preis zu hoch angesetzt sein.