Gammelfleisch aus Maos Zeiten

Der große Milchpulverskandal in China ist mittlerweile fast sieben Jahre her. Damals panschten chinesische Produzenten giftiges Melamin in das Milchpulver für Säuglinge. Bis heute trauen viele Eltern der heimischen Milchindustrie nicht über den Weg und beziehen das Milchpulver für ihre Kinder deshalb aus dem Ausland. Nun wird China erneut von einem Lebensmittelskandal heimgesucht. Dieses Mal handelt es sich um zum Teil 40 Jahre altes Gammelfleisch.

Die Zollbehörde der südchinesischen Stadt Changsha hat eine Ladung von 800 Tonnen Gammelfleisch beschlagnahmt. Teile einer Lieferung, die die Behörden in der Provinz Guangxi sichergestellt haben, waren seit den frühen 1970er Jahren tiefgefroren. Das Fleisch ist also teilweise noch zu Lebzeiten des Gründers der Volksrepublik, Mao Zedong, abgepackt worden. Noch ist unklar, wo die Ekel-Ware ursprünglich herkommt. Doch vermutlich haben Schmuggler sie über Hongkong und Vietnam ins Land gebracht.

Die Aufdeckung des Fleischskandals ist Ergebnis von groß angelegten Ermittlungen gegen Lebensmittelsünder. Chinas Regierungschef Li Keqiang hatte im März bei seiner Rede zur Lage der Nation strenge Lebensmittelkontrollen und ein hartes Durchgreifen gegen Pfuscher angekündigt. So gesehen verbirgt sich hinter dieser Ekel-Meldung die gute Nachricht, dass die Behörden jetzt genauer hinsehen.

In der Tat reißt die Reihe der Gammelfleisch-Nachrichten in China nicht ab. So war erst im vergangenen Jahr aufgeflogen, dass die Shanghaier Firma Husi Food Filialen von McDonald’s, KFC und Starbucks mit altem Gammelfleisch beliefert hat. In Supermärkten und Straßenrestaurants sind Ratten-, Fuchs- und Marderfleisch aufgetaucht. Schweinefleisch wurde mit Paraffinwachs überzogen.

Über den jüngsten Fund sind aber selbst die hartgesottenen Lebensmittelkontrolleure in China geschockt. Chinesische Zeitungen berichten von Zollbeamten, die sich vor Ekel fast übergeben mussten. Vor allem aber das Ausmaß ist schockierend: 100.000 Tonnen Fleisch seien von Polizei und Zoll in den vergangenen Monaten landesweit sichergestellt worden, heißt es. Das gefrorene Hühner-, Rind- und Schweinefleisch soll einen Wert von umgerechnet 430 Millionen Euro haben.

Den Ermittlern zufolge haben Schmuggler offenbar über Jahrzehnte hinweg billiges Fleisch aus dem Ausland bezogen, beispielsweise in Indien und Brasilien. Um den chinesischen Einfuhr- und Lebensmittelkontrollen auszuweichen, ist ein Großteil der Ware wahrscheinlich über Hongkong eingeführt worden, wo die Grenzkontrollen lasch sind, oder über Vietnam.

Doch das ist nicht alles: Um zusätzlich Geld zu sparen, haben die Schmuggler das Fleisch oftmals in einfachen Last- statt in Kühlwagen transportiert und danach wieder eingefroren. Manchmal sei diese Prozedur mehrmals wiederholt worden. Insgesamt haben die Behörden in den vergangenen Monaten landesweit 14 Schmugglerbanden das Handwerk gelegt, die so oder so ähnlich vorgegangen sein sollen.

Stellt sich die Frage: Was denken solche Händler, wenn sie solche Mengen an Gammelfleisch verkaufen? Denn nachhaltig ist dieses Geschäftsmodell sicherlich nicht. Doch gerade in den südchinesischen Provinzen Hunan und Sichuan, wo die Fahnder jetzt besonders viel Gammelfleisch gefunden haben, ist die Küche sehr würzig. Die Schärfe überdeckt häufig den stechenden Geruch oder sauren Geschmack des verdorbenen Fleischs. Die häufig auftauchenden Magenprobleme nach dem Verzehr können in diesen feucht-heißen Regionen unterschiedliche Gründe haben.

Denn nicht nur beim Fleischhandel wird in China häufig gepfuscht. Auch in Peking finden sich Kneipen, in denen gefälschter Rotwein aus Industriealkohol, Lebensmittelfarbe und Zucker angeboten wird. Garküchen sammeln das bereits benutzte Bratöl und verwenden es wieder. Erst vor Kurzem hatte ein Fall in der ostchinesischen Stadt Hangzhou für Aufsehen gesorgt: Ein Restaurantbesitzer färbte Abalone-Muscheln und Gänsefüße mit Chemikalien, um sie auf den Tellern frischer aussehen zu lassen. Sämtliche Gäste mussten wegen Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.