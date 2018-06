Einmal mit Profis

Kuratorenführung in der Berlinischen Galerie



Am Freitag eröffnete die Museumsausstellung von Susanne Kriemann in der Berlinischen Galerie. Sie ist die Gewinnerin des GASAG Kunstpreises 2010. Der Preis geht an Berliner Künstler, deren Arbeiten sich mit Wissenschaft oder Technik auseinandersetzen. Kriemann bekam ihn nach Aussage der Jury wegen ihrer „rechercheintensiven Arbeitsweise und der Komplexität ihrer Darstellungsformen“. Ihre Installationen kreisen um die Organisation von Wissen und die Wahrnehmung von Realität.

In der Berlinischen Galerie zeigt sie ein Archiv. Darin organisiert sie Material zu ihrer letzten Arbeit Ashes and broken brickwork of a logical theory. Das Werk kreiste um die Beziehung von Archäologie und Moderne. Aber das erklären die Kuratoren am Besten selber, bei der heutigen Führung!

P.S.: Eigentlich „Zweimal mit Profis“. Am 13. Dezember gibt es eine weitere Kuratorenführung.

14 Uhr | 1. November 2010 | Berlinische Galerie | Alte Jakobstraße 124-128 | Berlin – Mitte