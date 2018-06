Kunstmatinee mit Christian Boltanski

Über dieses Blog

Nele Heinevetter, 28, lebt und arbeitet in Berlin. Vor ihrem Master in Kunstgeschichte hat sie Europäische Medienkultur in Weimar und Lyon studiert. 2008 veröffentlichte sie das Sachbuch Was mit Medien. Theorie in 15 Sachgeschichten. Seit 2009 führt sie mit Niche Berlin Experten und Amateure zu sehenswerten Kunst- und Architekturorten in der Hauptstadt – abseits etablierter Sehenswürdigkeiten.