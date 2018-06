Delirium mit Waffeln

Marie Brassard performt Me Talking to Myself in the Future in den Sophiensaelen.

In ihrem Stück über Tod und Zeit inszeniert Marie Brassard die Begegnung einer Frau mit sich selbst. Diese trifft in Gedanken auf sich als Sterbende. Gemeinsam gehen die beiden Frauen zurück zu dem Mädchen, das sie einst waren, und konstruieren in einer Mischung aus Kindheitserzählung und Morphiumvision eine surrealistische Szenerie. Live-Musik und Filmprojektionen verdichten die Traumsequenz.

Hört sich experimentell bis schwierig an. Aber für Mutige gibt’s im Anschluss an die heutige Aufführung Waffeln!

19.30 Uhr | 16.-19. Dezember 2010 | Sophiensaele | Sophienstraße 18 | Berlin Mitte