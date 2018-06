Zurücklehnen und genießen

Das Kino Lichtblick zeigt derzeit eine Film Noir-Reihe.

Heute wäre ein guter Tag, um zu Hause zu bleiben. Vor allem, weil sich Freitag die Ausstellungseröffnungen häufen. Eine lässige Alternative bietet das Kino Lichtblick. Es zeigt bis zum 19. Januar die düsteren Detektivfilme aus den Vierzigern und frühen Fünfzigern, in denen die Frauen noch verführerisch sind und die Männer gefährlich.

Heute Abend läuft der Klassiker Out of the Past (1947) von Jacques Tourneur. Jeff betreibt eine Tankstelle in einer amerikanischen Kleinstadt, als ihn seine Vergangenheit als Detektiv in New York einholt. Seine Liaison mit der Geliebten eines Klienten hatte damals eine tragische Wendung genommen … Zu Recht vermutet Jeff eine Falle, als ihn sein ehemaliger Auftraggeber wieder anheuern will. Aber da ist es bereits zu spät.

Gewalt, Verbrechen und unglückliche Liebe in stilisierter Schwarz-Weiß-Ästhetik. Klingt doch nach einem guten Dienstag, oder?

22 Uhr | 11. Januar 2010 | Kino Lichtblick | Kastanienallee 77 | Berlin Prenzlauer Berg