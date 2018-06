Kunstdokus im Arsenal

Im Schwerpunkt „Geographies of the Other Power II“ des Forum Expanded laufen eigenwillige Verbindungen von Kunst und Politik.

Einige Beiträge klingen auf jeden Fall spannend:

Die Führung (2010) von René Frölke dokumentiert einen Besuch des ehemaligen Bundespräsidenten am Karlsuher ZKM während der Finanzkrise. Horst Köhler traf dort auf Peter Sloterdijk und Peter Weibel. Frölke, damals noch Student am ZKM, hat ihr Gespräch aufgezeichnet.

Für Found Couban Mounts (2010) hat die in Berlin lebende Künstlerin Adriana Salazar Arroyo die Machtergreifung Fidel Castros anhand nachrevolutionärer Monumente rekonstruiert. Die Struktur des Filmes diktieren Ausschnitte aus Castros Rede History Will Absolve Me aus dem Jahr 1953; jedem Buchstaben entspricht ein Filmbild, jedem Wort eine Einstellung.

20 Uhr | 13. Februar 2011 | Arsenal 2 | Potsdamer Straße 2 | Berlin Mitte