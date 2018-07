Collage revisited

Die Gruppenausstellung From Anna Blume. A revisiting of the Collage in the 21st century präsentiert zehn Berliner Künstlerinnen.



From Anna Blume ist die Antwortet auf das berühmte Gedicht An Anna Blume (1919) des Dada-Künstlers Kurt Schwitters. Indem die Künstlerinnen mit ihren Collagen an das Erbe Schwitters anknüpfen, emanzipieren sie sich zugleich von Anna Blume als imaginärer Muse.

Die Kuratorin Sandra Teitge hat für die Ausstellung im Autocenter prägnante und vor allem junge Positionen zusammengestellt; die Werke reichen von Papierarbeiten bis hin zu Installationen. Die Künstlerinnen arbeiten aus den unterschiedlichsten Motiven mit der Technik der Collage: aus formalem Interesse, als Ausdruck von Emotionen oder politischer Tendenzen, oder um die Wahrnehmung des Betrachters herauszufordern. Es ist selten genug, dass eine Ausstellung nur Künstlerinnen präsentiert. Noch seltener, dass eine solche Ausstellung gute Kunst zeigt: Also unbedingt ansehen!

20 Uhr | 18. Februar 2011 | Autocenter | Eldenaer Straße 34a (via James-Hobrecht-Straße) | Berlin Friedrichshain