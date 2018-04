Wussten Sie, dass Sie sich vor ihren Liebsten fürchten müssen? Vom Partner ermordet zu werden, ist nämlich viel wahrscheinlicher, als von Terroristenhand zu sterben.

Sabine Rückert kennt viele solche Details: Als Kriminalreporterin der ZEIT hat sie über Jahre hinweg ausführliche Gespräche mit Mördern und Vergewaltigern geführt – und tiefe Einblicke in deren Gefühlswelt und Motive erhalten.

In unserem neuen Kriminalpodcast Verbrechen öffnet Rückert ihren Hörern nun die Tür zu deren Lebenswelten – und Lebensdramen. Was ist das für ein Mensch, der seinen Partner erschießen lässt? Was hat er erlebt, bevor seine Liebe in Mordlust kippte? Was muss eigentlich geschehen, damit das Monster im Menschen erwacht? Und: Wie hätte ich selbst wohl in einer ähnlichen Situation gehandelt? Rückert kennt aber auch die andere Seite: die aufreibende Suche von Ermittlern, Profilern und Staatsanwälten nach Kriminellen.

Die Geschichten von Verbrechen und Verbrechern faszinieren die Menschen seit jeher und bis heute: Der Tatort gehört zu den beliebtesten Fernsehsendungen in Deutschland. Sabine Rückerts Kriminalgeschichten aber sind wahre Fälle. In Verbrechen erzählt sie von jetzt an alle 14 Tage von ihnen und beschreibt so ganz nebenbei auch den Zustand unserer Gesellschaft – und die Abgründe ganz normaler Menschen.

Den Podcast können Sie hier direkt auf ZEIT ONLINE hören oder hier auf iTunes abonnieren. Auf allen weiteren gängigen Audioplattformen wird unser Podcast in den kommenden Tagen ebenfalls zur Verfügung stehen. Hergestellt wird Verbrechen wie alle unsere Podcasts von der Produzentin Maria Lorenz.