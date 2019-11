ZEIT ONLINE gewinnt drei Preise für Datenvisualisierungen

Drei Visualisierungen und datenjournalistische Projekte von ZEIT ONLINE sind in dieser Woche mit renommierten Preisen ausgezeichnet worden.

Einige Autoren dieses Blogs Philip Faigle und Julius Tröger

Am Donnerstagabend wurde ZEIT ONLINE in Berlin in gleich zwei Kategorien der Hauptpreis des dpa-Infografik Award verliehen. Das Datenprojekt Darüber spricht der Bundestag wurde mit dem ersten Platz in der Kategorie Nachrichtliche Infografiken ausgezeichnet.

Ein interdisziplinäres Team aus 14 Journalistinnen, Designern und Entwicklerinnen hatte alle Reden im Parlament seit 1949 grafisch analysierbar gemacht. Das Datenprojekt zeigt, worüber in den vergangenen 70 Jahren im Deutschen Bundestag gesprochen wurde und wie sich die Sprache der Parlamentarier verändert hat. Den zweiten Platz in der Kategorie gewann die Süddeutsche Zeitung mit dem Projekt Verfassung, vermessen – 70 Jahre Grundgesetz. Den dritten Platz belegte der Tagsanzeiger in der Schweiz mit dem Artikel Ein Leben lang trächtig und am Ende eine Wurst.

Auch in der Kategorie Social Media ging der erste Preis an ZEIT ONLINE. Ausgezeichnet wurde die Visualisierung des Artikels Die Psychologie des Kaffeebechers. Zum Start des Schwerpunkts Die Antwort zeigte ein siebenköpfiges Team in einem 26-stündigen Facebook-Livestream, wie viele Pappbecher in Deutschland jeden Tag weggeworfen werden – 89 pro Sekunde.

Den zweiten und dritten Preis in der Kategorie gewannen die Süddeutsche Zeitung für die Grafik Wann Trump am meisten twittert und das Designbüro Hahn+Zimmermann für das Projekt 20 Wochen / 20 Grafiken: für ein ausgeglichenes

Geschlechterverhältnis bei den Nationalratswahlen 2019.

Am Abend zuvor hatte der Artikel Die Millionen, die gingen einen internationalen Information is Beautiful Award in London gewonnen. Die Jury vergab für das Projekt eine Auszeichnung in Silber in der Kategorie Politics & Global.

Das Datenprojekt erzählt eine der am wenigsten dokumentierten Geschichten der deutschen Nachkriegsgeschichte. Seit dem Mauerfall vor 30 Jahren haben Millionen Menschen den Osten in Richtung Westdeutschland verlassen. Mithilfe von Umzugsdaten der Einwohnermeldeämter zeigte ZEIT ONLINE erstmals, wohin diese Menschen gingen.

Das Datenprojekt war zugleich der erste Artikel des neuen ZEIT-ONLINE-Ressorts X. Das neue Team soll gemeinsam mit anderen Ressorts Schwerpunkte zu großen, gesellschaftlichen Themen erarbeiten.

Gold gewann ein Team von Reuters mit dem Projekt 10 Years On über den Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers. Bronze ging an Social Credit System: Breathing Scores? der italienischen Forschergruppe Density Design Research Lab.