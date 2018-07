Das Team des Veranstaltungs-Blogs dreitagewoche stellt besondere Orte und Veranstaltungen in Hamburg vor. Diesmal die Konzertreihe PASS!ON VICTIM.

Im Leben läuft ja bekanntlich nicht immer alles nach Plan – zum Glück! Denn oft ist es doch der Zufall, der alles durcheinanderbringt und dafür sorgt, dass etwas Besonderes entsteht. Bei PASS!ON VICTIM, der Konzertreihe des Hamburger Labels popup records, war das nicht anders.

Denn wäre alles nach Schema F verlaufen, gäbe es heute keine Veranstaltungsreihe, sondern ein Album mit diesem Namen. Knust-Chef Norbert Roep wollte die Band Spring Leads You Home Tonight unbedingt einmal in seinem Club spielen sehen, Doch Sänger Sebastian Schweigatz, der seine Brötchen bei popup records verdient, kam zusammen mit Label-Chef Jan Köpke und den Kollegen eine Idee: "Wir wollten nicht einfach nur ein Konzert spielen. Wir hatten Lust, mehr daraus zu machen." Als Namen für die Konzertreihe wählten sie Passion Victim, was eigentlich als Albumtitel vorgesehen war.

Kurzerhand war PASS!ON VICTIM, die Konzertreihe, geboren und feierte am 11. Oktober 2012 ihre Premiere im Knust, seither findet sie dreimal im Jahr in unregelmäßigen Abständen in Hamburg statt. Jede Ausgabe soll für die Künstler und Besucher ein besonderer Abend werden – und dafür legt sich das Team auch besonders ins Zeug: Die Dekoration, mit der das Knust jedes Mal ausstaffiert wird, reichte bislang von dreidimensionalen Pappdreiecken bis zu selbst gemachten Papierlaternen und wird stets in liebevoller Heimarbeit angefertigt. Beim letzten PASS!ON VICTIM ging man sogar noch etwas weiter – und dem Knust erstmals fremd: Vergangenen Donnerstag lud popup records im Rahmen des Bajazzo Zeltfestivals 2014 in den Schanzenpark.

Bei idealen Voraussetzungen (Sonnenschein und Spielpause bei der Fußball-WM in Brasilien) gab es im Anschluss an Wurst und veganen Dip zuerst die britische Retro-Pop-Bardin Gemma Ray zu sehen und hören, die mit effektvollem Küchenmesser-Einsatz begeisterte. Hauptact des Abends waren die Friesenfolker Torpus & The Art Directors. Auch das Publikum ist ein ganz besonderes, was auch Sänger Sönke lobte: "Krass, wie aufmerksam ihr alle seid!"

Popup-Chef Jan ist bei der Planung der Reihe in erster Linie Musik-Fan, der seine Lieblingsbands live sehen will – egal ob schon berühmt, gänzlich unbekannt oder noch als Geheimtipp unterwegs. "Das müssen auch nicht notwendigerweise Bands sein, die eine Verbindung zu unserem Label haben. Mal ist eine popup-Band dabei, mal zwei oder gar keine. Das spielt für mich keine Rolle." So liest sich auch das PASS!ON VICTIM-Portfolio, in dem sich bereits Bands wie Reptile Youth, Slut oder We Invented Paris tummeln und das auch in Zukunft noch kräftig wachsen soll.

Und auch die Location im Schanzenpark soll zukünftig eine tragende Rolle spielen: Nächsten Sommer wird sich popup records verstärkt um die Programmgestaltung unter der Zeltplane kümmern. Eine weitere Ausgabe PASS!ON VICTIM im Grünen wird es auf jeden Fall geben, weitere Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen oder Poetry Slams sind ebenfalls im Gespräch. Bis zum Sommer 2015 ist es aber noch eine kleine Weile hin. Ganz so lange muss auf die nächste Dosis zum Glück nicht gewartet werden: Schon am 3. Oktober wird die achte Ausgabe stattfinden, dann wieder im Knust.