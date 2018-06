Vater Staat schaut weg

Die Jugendämter der Hamburger Bezirke missachten ihre eigenen Regeln zum Schutz von Pflegekindern – nicht ausnahmsweise, sondern ständig.



Das abgenutzte, oft missbrauchte Wort Skandal passt nun einmal wirklich: auf die systematische Vernachlässigung von Pflegefamilien und den ihnen anvertrauten Kindern durch die Hamburger Jugendämter. Es ist ein unglaubliches Ärgernis, eine Abkehr vom rechten Weg, wie diese den Bezirken unterstellten Behörden mit den eigenen Regeln umgehen.

Denn Regeln gibt es: Wann für ein Kind ein sogenannter Hilfeplan zu erstellen ist, wie oft mit den Pflegeeltern über dessen Erfüllung zu sprechen ist, wie oft Mitarbeiter der Behörden oder freier Träger ein Kind besuchen müssen – all das ist vorgeschrieben. Eingehalten aber werden diese Vorschriften nicht einmal in jedem zweiten Fall. Das Personal für die Begleitung der Pflegebetreuung fehlt offenbar seit Jahren. Und, als wäre das nicht schlimm genug, bedurfte es einer Anfrage der CDU in der Bürgerschaft, um diese Missstände ans Licht zu bringen.

In vieler Hinsicht sind Pflegschaften Glückssache. Überhaupt Pflegeeltern zu finden und wenig geeignete Bewerber auszuschließen ist schwer genug. Später braucht es Wachsamkeit und Fingerspitzengefühl, um Verletzungen, Entwicklungsstörungen und häufige Erkrankungen zu bemerken und natürliche Ursachen von solchen zu unterscheiden, die in den Familien liegen. Und natürlich braucht es auch dazu Glück.

Niemand kann das ändern. Umso wichtiger ist es, die wenigen Möglichkeiten zum Schutz von Pflegekindern zu nutzen. Wie die Sicherheitsfahrschalter in Lokführerständen dienen die Pflegschaftsregularien einem einzigen Zweck: In einer Umgebung, in der perfekte Kontrolle weder möglich noch wünschenswert ist, sollen sie den Einfluss des Zufalls möglichst gering halten.

Genug Personal. Das richtige Personal. Sinnvolle Regeln. Und die Bereitschaft, sie durchzusetzen – mehr kann niemand verlangen.

Wie sich nun zeigt, fehlt es an allem. »Personelle Engpässe«, »Urlaub«, »Krankheit«, »Zuständigkeitswechsel«, »Einarbeitung von Fachkräften«, so lauten die Begründungen für die Missachtung der Regeln. All das gehört aber zum normalen Dienstbetrieb – demnach ist auch die Vernachlässigung normal.

Das sozialdemokratisch regierte Hamburg, das ständig neue Haushaltsüberschüsse entdeckt, spart bei den Schwächsten. Und deren Schutzmacht ist die christdemokratische Opposition. Das ist ein zweiter Skandal.