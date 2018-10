Was soll ich lesen? Mark Twain!

Die Abenteuer des Tom Sawyer haben sicher schon Eure Eltern und Großeltern gelesen. Ausgedacht hat sich die spannende und manchmal unheimliche Geschichte der Autor Mark Twain. Er starb am 21. April 1910, also vor einhundert Jahren. Die Geschichte von Tom und seinem Freund Huckleberry Finn aber bleibt zeitlos gut. Für alle die sie noch nicht kennen, so geht es los: Tante Polly ist eine echte Plage! Ständig meckert sie an Tom herum, der, zugegeben, ein ziemlicher Lausebengel ist. Am liebsten streunt er mit seinem Freund Huck umher. Allerdings leben in ihrem Städtchen nicht nur freundliche Gestalten, sondern auch reichlich finstere Gesellen wie der Schurke Indianer Joe. Ausgerechnet dem kommen die Jungen in die Quere.

Mark Twain:

Die Abenteuer des Tom Sawyer

Dressler Verlag 1999; 7,50 Euro

ab 10 Jahren