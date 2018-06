Was soll ich hören? Wunderelf

Die Familie Klapperzahn hat nicht nur einen lustigen Namen, sie ist auch ziemlich außergewöhnlich: Vater und Mutter Klapperzahn sind reichlich arm, haben aber elf hungrige Söhne – und so macht der Papa aus ihnen eine Fußballmannschaft. Eisern und hart trainieren die Brüder. Es soll sich auszahlen: Zunächst besiegen sie alle Vereine in der Heimat, dann reisen sie durch Europa und gewinnen sogar gegen die fußballverrückten Briten. Aber mit dem Erfolg kommen den Jungen Zweifel: Geht es nur noch um Ruhm und Geld? So wollten sie nie werden! Doch es lockt die Weltmeisterschaft in Sydney …

Eduard Bass schrieb dieses fantastische Fußballmärchen vor knapp 90 Jahren. Im WM-Sommer 2010 neu zu entdecken!

Eduard Bass: Klapperzahns Wunderelf

Gelesen von Henning Venske

Audiolino 2010, 3 CDs, 16,90 €, ab 8 Jahren