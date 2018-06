Dumme Fragen gibt es nicht

Warum? Wieso? Wie funktioniert das? Nicht nur Kinder haben viele Fragen. Aber im Gegensatz zu den Erwachsenen trauen sie sich auch, sie zu stellen. Potsdamer Wissenschaftler bieten nun an, alle neugierigen Kinderfragen zu beantworten, egal wie oft ähnliche Fragen immer wieder gestellt werden. So wollte der sechsjährige Samuel gerade wissen, ob sich ein Plastiksaugnapf, an dem Hand- oder Geschirrtücher aufgehängt werden, wirklich an den Wandfliesen „festsaugt“.

Sicher fallen Euch auch viele Fragen ein. Warum ist Meerwasser salzig? Wieso surren Mücken so penetrant? Und warum ist Schnee weiß?

Für besonders spannende und kniffelige Fragen, die auf der Seite www.prowissen-potsdam.de veröffentlicht werden, bekommen die Fragensteller ein Sachbuch. Wenn Ihr auch eine Frage habt, sendet sie an prowissen@prowissen-potsdam.de. Veröffentlicht wird Eure Frage nur unter Nennung des Vornamens und Alters.