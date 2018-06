Sommerrätsel statt Aha der Woche

Wer an unserem Rätsel teilnehmen möchte, braucht eine gedruckte Ausgabe der ZEIT. Also schnell zum Kiosk, und die Eltern mit dem in den Sommerferien erwachten Bildungshunger erstaunen. Oder habt Ihr Glück, und die ZEIT kommt jeden Donnerstag per Post zu Euch ins Haus?

Für dieses Sommerrätsel arbeitet die KinderZEIT mit dem Wirtschaftsteil unserer Zeitung zusammen. Deshalb ist Deine erste Aufgabe: Finde den Wirtschaftsteil! Das ist ganz leicht: Es steht »Wirtschaft« auf jeder Seite. Gefunden? Dann such weiter, diesmal nach dem kleinen Schlaumeier mit der Zickzackkurve hinter sich, der auch an der oberen linken Ecke dieses Textes zu sehen ist. Hast Du ihn entdeckt? Dann wirst Du sehen, dass unsere Kollegen, die Wirtschaftsredakteure, dort die erste von zehn wichtigen Fragen beantwortet haben. Sie lautet: Was macht die Bank mit meinem gesparten Geld? Du erfährst, ob der nette Bankangestellte Deine Münzen in einen Tresor legt – oder was er sonst damit tut. Vor allem aber kannst Du schnell das Lösungswort der Woche herausfinden: Es ist das auffälligste Wort im ganzen Text. Schreib es auf eine Postkarte, und schick diese bis zum 13. Juli 2010 an DIE ZEIT, KinderZEIT/Sommerrätsel, 20079 Hamburg. Unter den Einsendungen dieser Woche verlosen wir ein schickes Monopoly-Spiel. Und unter allen Einsendungen des Rätselsommers einen Überraschungs-Geldkoffer.