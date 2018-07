Was soll ich hören? Tierisch!

Dieses Hörbuch ist besser als ein Zoobesuch: Es erzählt von 40 Tieren, die entweder sehr exotisch sind oder verblüffende Dinge tun – oder beides. Vom Thermometerhuhn zum Beispiel. Es legt seine Eier in Erdhaufen, in die es dann ständig den Schnabel steckt, um zu kontrollieren, ob es darin zu warm oder zu kalt ist. Oder vom Riesenröhrenwurm, der riesig ist und in Röhren lebt – und einen roten Kopf, aber kein Maul hat. Bakterien in seinem Bauch ernähren ihn. Und immer wieder gibt es kleine Episoden vom Laubenvogel: Über den gibt es besonders viele witzige und verrückte Dinge zu erzählen.

Großartig vorgetragen von vielen berühmten Sprechern, machen diese wunderbaren Tiergeschichten einfach Spaß!

Bibi Dumon Tak:

Kuckuck, Krake, Kakerlake

Oetinger Audio 2010; 79 Minuten

12,95 Euro; ab 8 Jahren