Das Sommerrätsel geht in die Verlängerung und wird zum Wirtschaftsrätsel

Eigentlich sollte unser Sommerrätsel nach zehn Wochen vorüber sein. So lange haben unsere Kollegen, die Wirtschaftsredakteure, in ihrem Teil der Zeitung wichtige Fragen für Euch beantwortet. Warum so viel Spielzeug aus China kommt zum Beispiel, oder ob Aktien reich machen. Weil Ihr so fleißig mitgerätselt habt (und auch viele Erwachsene aus den Antworten noch etwas lernen konnten), gibt es nun eine Verlängerung.

Zehn weitere Wochen gehen wir den Rätseln der Wirtschaft nach. In dieser Woche der Frage: Deutschland ist reich, warum gibt es trotzdem Armut? Für die Antwort musst Du Dir wieder die gedruckte Ausgabe der ZEIT besorgen und den Wirtschaftsteil heraussuchen – es steht groß »Wirtschaft« oben auf den Seiten. Dort halte nach dem Mädchen mit der Zickzackkurve Ausschau, die auch oben an diesem Text steht. In ihrer Nähe findest Du die Antwort auf die Frage der Woche. Schreib das auffälligste Wort des Artikels auf eine Postkarte und schick diese bis zum 21. September an DIE ZEIT, KinderZEIT/ Wirtschaftsrätsel, 20079 Hamburg. Mit etwas Losglück gewinnst Du ein Monopoly-Spiel.