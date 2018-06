Was soll ich lesen? Getarntes Pony

Wie versteckt man ein Pferd in einem Hotelzimmer? Und wie, bitte sehr, soll man es in ein enges Zugabteil bugsieren? Ein Zugabteil, in dem die Tante schläft, die das Tier auf keinen Fall bemerken darf. Genau vor dieser Aufgabe stehen Anneli und Nicklas. Die Geschwister sind mit ihrer Tante Tinne in den Urlaub nach Kopenhagen gereist. Dort gewinnen die Kinder bei einer Verlosung im Zoo Jasper, ein Zwergpony. Klitzeklein ist es zwar, aber eben doch ein Pony. Niemals wird Tante Tinne erlauben, dass die Kinder das Tier behalten. Deshalb geben sich Anneli und Nicklas alle Mühe, Jasper vor der Tante geheim zu halten. Eine turbulente Geschichte mit zwei Helden, über deren immer neue Ausreden man nur staunen und laut lachen kann.

Gunnel Linde:

Mit Jasper im Gepäck

Gerstenberg Verlag 2010

12,95 €; ab 6 Jahren