Ums Eckchen gedacht

© Thimothy A. Clary/ AFP

Ein kniffliges Rätsel: Klicke auf den Link am Ende dieses Artikels und drucke das Rätsel aus.

Findest Du die Antworten und – in den getönten Feldern – das Lösungswort der Woche? Schicke es bis Dienstag, den 28. Dezember, auf einer Postkarte an die ZEIT, KinderZEIT, 20079 Hamburg oder per Mail an kinderzeit@zeit.de und mit etwas Losglück kannst Du mit der richtigen Lösung einen Preis gewinnen, ein tolles Bücher-Überraschungspaket.

Lösung aus der Nr. 49

1 Pyramiden, 2 Nikolaus, 3 Crêpes, 4 Kakao, 5 Duftkerze, 6 Lebkuchen, 7 Spieluhr, 8 Advent, 9 Lichterkette, 10 wuenschen. – MARKTBUDEN

Hier kannst Du das Eckchen herunterladen

Rätsel: Eckstein